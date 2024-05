´Fiesta en la madriguera´, película de Manolo Caro: Jorge Aranda consiguió su papel mandando un whats

En TVNotas platicamos con uno de los protagonistas de ´Fiesta en la madriguera´, dirigida por Manolo Caro, que se estrenó el pasado 1 de mayo por Netflix. Esta película, basada en la novela de Juan Pablo Villalobos, ha sido todo un éxito.

Uno de los papeles que más ha llamado la atención del público es el de Antuco, un colaborador de Yolcaut, el personaje principal, que se desarrolla en un contexto social transgresor. Antuco, por fallas laborales, tendrá que ser castigado.

Antuco es encarnado por el actor, músico y creador de contenido Jorge Aranda, que habló con TVNotas sobre cómo obtuvo este papel: “Soy fan del trabajo de Manolo Caro, y en algún momento me enteré que estaba haciendo castings para esta película. Le escribí por whats pero me contestó que ya tenía el casting completo. Sin embargo a los dos días me dijo que había algo chico pero que si me latía, él feliz. Hice una audición y me dijeron que me querían para otro papel más intenso y finalmente me quedé”.

Añadió “me encantó trabajar con Manolo, es un director que tiene muy claro lo que quiere en narrativa y a nivel visual. Fue increíble que me dejara crear con él este personaje”.

¿Quién es Jorge Aranda?

Jorge lleva 10 años de trayectoria. Ha tenido participación en series como ´Mi tío´ para Prime Video, ´Guerra de vecinos 2´ y ´Bandidos´ para Netflix y ´El repatriado´ para Disney +.

Formó parte del elenco de ´Narcos México´ y ´Silvia Pinal: La serie´, y de la película ´Bardo´ de Alejandro González Iñárritu.

En la música, este 2024 estrenará nuevo sencillo a dueto con Alix Bauer de Timbiriche, así como un compilado de versiones en vivo para plataformas titulado “Las favoritas de mis favoritas” reversionando temas de compañeras y amigas cantantes.

Sobre su proyecto con Alix nos dijo: “Es una canción que llevamos haciendo desde hace tres años, entre la que empezamos a componer ella y yo. El sonido lo hemos ido modificando. Ya está la versión que me gusta, en un ritmo totalmente diferente que ambos hemos hecho, tiene su onda sensu4lona”.

