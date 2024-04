¿Fraude en La casa de los famosos? Acusan a Telemundo de “restringir” los votos en Puerto Rico

Desde que Telemundo estrenó la primera edición de La casa de los famosos, diversos fans han acusado a la televisora de “no respetar” al público y “manipular” los votos a su conveniencia.

No obstante, estos señalamientos han aumentado en la más reciente temporada del show, la cual es considerada como una de las más controversiales hasta el momento.

En esta ocasión, una internauta originaria de Puerto Rico reportó que la página web para votar por quién se queda dentro de la casa está “restringida” en su país.

A través de un video para TikTok, la mujer contó que, recientemente, notó que el sitio de Telemundo no le permitía votar por su favorito. Si bien en un principio pensó que era un problema con su teléfono, poco después descubrió que gran parte de los boricuas tenían la misma falla.

FRAUDE TELEMUNDO NO JUEGUE DE ESA MANERA..OTRA EVIDENCIA QUE NO ESTAN DEJANDO VOTAR A LA MAYORIA DE PUERTORICO. !Total Fraude!

“En Puerto Rico, la mayoría no puede votar. Ayer, a mí no me dejó votar, a mi esposa no la dejó votar. En mi teléfono secundario no pude votar. Estábamos todos tratando de votar y no pudimos votar. Hoy me levanto con más de 23 etiquetaciones en TikTok, diciéndome que no pueden votar”, expresó.

Para finalizar, la usuaria sostuvo que esto era solo un “truco más” de Telemundo para “sacar” a Maripily Rivera, quien es una de las nominadas de esta semana.

Exigen a Telemundo que deje de cometer “fraude”

A raíz del video de la usuaria, muchos internautas han comenzado a exigirle a los productores del programa que “respeten” a su audiencia, ya que, en caso de no hacerlo, “perderían gran parte de su rating”.

“Es cierto, no se pudo votar por Maripily anoche. Es la verdad, bloquearon para que no pudiéramos votar por Maripily”, “Basta de fraude”, “Van a perder audiencia”, “Es la única manera de hacerle fraude a Maripily”, señalaron algunos internautas.

Recordemos que esta no es la primera vez que el reality es acusado de hacer “trampa” en contra de ciertos habitantes. Incluso, algunos exconcursantes han asegurado que la producción del show “manipula” las cosas “ a su antojo” para “beneficiar” o “perjudicar” a ciertas celebridades.

¿Qué ha dicho Telemundo sobre el supuesto “fraude”?

Si bien Telemundo no se ha pronunciado ante el video de la usuaria, en su momento, la jefa de la casa afirmó que se usan la “mejor tecnología” para que las votaciones sean “justas y transparentes”.

“Habitantes de X. En La Casa de Los Famosos, la audiencia tiene la última palabra. Por eso trabajamos con http://MegaphoneTV.com para que las votaciones sean 100% transparentes. En Telemundo hacemos el show y tú, con tu voto, decides quién gana”

Cabe destacar que el próximo 22 de abril se dará a conocer al nuevo expulsado del concurso, por lo que se sabrá si la “falla” reportada en Puerto Rico influyó para que Maripily Rivera se quede o salga del show.

