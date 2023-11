Geraldine Bazán estalla contra vidente que lanzó predicción sobre su hija: “Una falta de respeto”

La actriz Geraldine Bazán vivió una amarga experiencia en la temporada 2 de Secretos de villanas, reality de Canela TV, debido a que la vidente María Luisa lanzó una predicción a la hija de Geraldine Bazán.

Todo ocurrió cuando la vidente María Luisa fue invitada al programa Secretos de villanas, donde coincidió con las actrices Laura Zapata, Sabine Moussier, Gaby Spanic, Cynthia Klitbo y Aylín Mujica.

En el programa la vidente insistió en darle una predicción a Geraldine, quien aseguró no estaba interesada en conocer el futuro, pero María Luisa siguió y soltó una fuerte predicción que involucraba a una de sus hijas.

“Una de tus hijas va pasar por un momento médico” y agregó: “Va ser un accidente, un momento difícil, pero acuérdate de mis palabras no va morir. Vas a estar desesperada pero si ustedes están con ella y la ven no va a morir”, comentó María Luisa la vidente.

Geraldine Bazán reacciona a predicción

“A palabras necias, oídos sordos, pero sí me parece fuera de lugar y una falta de respeto una predicción de este tipo”, comentó Geraldine tras escuchar la predicción.

“A mí me parece muy irresponsable que diga una cosa así. Los hijos son sagrados y es un accidente que diga cómo lo va evitar. Ya la influenció, pero en mala onda”, comentó Cynthia Klitbo, quien tampoco estuvo de acuerdo con este comentario.

La actriz aseguró que no permitiría que esta predicción entre en su vida: “No voy a dejar que me afecte ni entre en mi vida. Esta predicción no vale”.