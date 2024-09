Jerónimo Best brilla en tres proyectos: “Las azules”, “Fabricantes de ovnis” y “Peter Pan que sale mal”

El actor y productor mexicano Jerónimo Best se encuentra en un momento brillante de su carrera, combinando exitosamente proyectos en televisión, cine y teatro. Actualmente, brilla en tres producciones destacadas:

Las Azules (Apple TV+): En esta serie, interpreta a Miguel Ballastro, un personaje que evoluciona hacia un antagonista.



Fabricantes de ovnis (Star+): Protagoniza esta comedia sobre un hombre que inventa la caída de un OVNI para alcanzar la fama.



Peter Pan que sale mal (Foro Cultural Chapultepec): Además de producir, interpreta al narrador y a Garfio en esta divertida obra de teatro.

Jerónimo Best, un talento multifacético

Sobre la serie ´Las azules´ nos dijo: “Llegué por medio de un casting y fue muy bonito porque me dijeron que tan pronto lo vio la plataforma dijeron que me quedaba. Y además lo que más me llamó la atención de este personaje es que se va volviendo un antagonista, su ambición lo maneja”.

“Trabajar con Bárbara Mori fue padrísimo. Es un encanto, extremadamente profesional. Me sentí tan a gusto en las escenas que coincidí a su lado”.

En cuanto a si hay la posibilidad de una segunda temporada, comentó: “Ojalá que sí, está siendo un éxito impresionante. Me encantaría”.

De la serie ´Fabricantes de ovnis´ dijo: “Es un producto que llevo en el corazón. Es de un hombre fracasado que trata de alcanzar el éxito mintiendo diciendo que cayó un ovni en un pueblo ficticio y se alía con un consejo de ancianos de grandes estrellas, Susana Alexander, Juan Carlos Colombo, Odiseo Bichir. Es una comedia muy fresca”.

Formación y trayectoria de Jerónimo Best

Con estudios en actuación en prestigiosas escuelas británicas como la Bristol Old Vic Theatre School y la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA), Jerónimo Best ha desarrollado una sólida carrera en el mundo del espectáculo. Su versatilidad y talento lo han llevado a participar en diversos proyectos nacionales e internacionales.

