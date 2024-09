Briggitte Bozzo: ¿Quiénes son los hombres que han robado el corazón de la habitante de LCDLFM?

Briggitte Bozzo ha cautivado al público de las redes sociales y con frecuencia se puede leer en diversas plataformas comentarios de internautas que la posicionarían como una de las personalidades favoritas de ‘La casa de los famosos México’. Su lealtad a su equipo ‘Mar’ ha sido aplaudida por usuarios en redes sociales.

Aunque, en este momento, el reality podría ayudarle a cosechar más éxitos en su carrera como actriz, ha dejado claro que no todo ha sido color de rosa para ella en lo personal y sentimental.

Briggitte Bozzo / IG@BRIGGI_BOZZO Y @CONRADOVILLAGRA

Recordemos que, durante su primer día en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, abrió su corazón y se sinceró sobre dos exparejas que, no solo habrían tenido malos tratos con ella, sino que también, según lo dijo, estuvieron a punto de arruinar su carrera.

Pese a que en ese momento Briggitte no dio nombres de sus exparejas, en redes supusieron un gran número de usuarios que una sería el influencer Conrado Villagra.

¿Quiénes son los dos hombres que enamoraron a Briggitte Bozzo?

El ex más conocido de Bozzo es Conrado Villagra, un influencer y tiktoker argentino, destacado por su contenido relacionado con el estilo de vida y las rutinas de baile. A sus 26 años, ha acumulado más de 11 millones de seguidores en redes sociales, lo que también le ha permitido avanzar en su carrera como modelo, colaborando con marcas como Tommy Hilfiger y Prada.

Briggitte contó a TVNotas que su relación con el creador de contenido fue verdaderamente polémica: “Terminamos hace poco más de un año. Las cosas no salieron muy bien. En algún punto hablaré de ello. Él contó algunas cosas personales (filtró un audio donde se daba a entender que ella supuestamente le había sido infiel). Lo que dijo fue una difamación. Se aprovechó de la situación. Él tenía una carrera anterior y quiso hacerme quedar mal porque él ya no estaba bien. No le quise dar seguimiento. Aún no me siento preparada para hablarlo”.

Su relación duró al rededor de tres años y confirmaron su ruptura en 2022.

Meses después, la ahora habitante de ‘La casa de los famosos México’ sostuvo un breve romance con un venezolano, cuya identidad no ha sido revelada. Sin embargo, la joven detalló que también vivió experiencias traumáticas con él, pues ejecerció abuso y sin autorización, difundió material privado.

A palabras de la actriz, fue sumamente doloroso ver cómo la persona que más amaba en su momento estuvo a punto de arruinar su carrera artística.

“Yo no tenía ni idea de que tenía una cámara en su casa y lo publicó. Es algo muy feo porque mi carrera es todo para mí. Quería exponerlo porque la gente me ve como una m..., Yo tenía mi carrera superbien y estable”, expresó.

Al momento, Briggitte Bozzo no ha dado a conocer la identidad de este hombre. No obstante, algunos internautas mencionaron que la actriz venezolana dijo que se trataría de alguien llamado “Romeo”.