LCDLFM 2: Briggitte Bozzo recuerda la relación tóxica que casi arruinó su carrera: “Terminé llorando”

Durante su primer día en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’, Briggitte Bozzo abrió su corazón y se sinceró sobre dos exparejas que no solo la habrían maltratado sino que también estuvieron a punto de arruinar su carrera.

En una plática con varios habitantes, la joven actriz comenzó hablando de un chico de quien se habría vuelto bastante dependiente, pues, aparentemente, esta persona la manipulaba.

“Tuve una relación de tres años que me hizo m.... Es un narcisista. Yo estuve dependiente de él; súper tóxico y yo estaba en mi crecimiento en redes sociales. Yo llegaba al millón” Briggitte Bozzo

Ay no 😔 que fuerte lo que acaba de revelar Brigitte Bozzo #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/XIWVmDGMnb — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 23, 2024

Te puede interesar: Shanik Berman llega con todo, confronta a Gala Montes y le pregunta hasta dónde llegó con Bárbara Islas

También recordó que, en su momento, este hombre la desprestigió acusándola de haberlo engañado con una mujer, una declaración que habría hecho por despecho al saber que ella quería terminar el romance.

“Estábamos creando una familia hasta que él decía que lo hacía enojar y me decía que yo le iba a pagar. Ya había mucha violencia verbal. él dijo que yo le fui infiel en redes sociales, pero jamás le fui infiel. A mí no me gusta dañar a los demás y yo me quedé callada por mucho tiempo”, expresó.

Aunque no mencionó nombres, muchos internautas aseguraron que la joven hablaba de Conrado Villagra, un joven que, hace algunos años, afirmó que Bozzo lo había traicionado con una mujer.

Briggitte Bozzo sufrió maltrado con una expareja / IG@BRIGGI_BOZZO Y @CONRADOVILLAGRA

No te pierdas: Galilea Montijo la rompió con tremendo look en el estreno de LCDLFM 2 pero en redes le llovieron críticas

Briggitte Bozzo habla del abuso que sufrió

La también creadora de contenido reveló que, tras terminar su relación de tres años, empezó a salir con un hombre de origen venezolano, quien no solo abusó de ella, sino que también filtró un video íntimo.

En palabras de la actriz, fue sumamente doloroso ver cómo la persona que más amaba en su momento estuvo a punto de arruinar su carrera artística.

“Yo no tenía ni idea de que tenía una cámara en su casa y lo publicó. Es algo muy feo porque mi carrera es todo para mí. Quería exponerlo porque la gente me ve como una m..., Yo tenía mi carrera súper bien y estable”, expresó.

Asimismo, relató que este hombre la agredió de forma física y psicológica, algo que llegó a normalizar debido al amor que le tenía. Tras darse cuenta de que estaba siendo maltratada, intentó denunciar con las autoridades, sin éxito.

“Yo pensaba que era normal porque yo estaba saliendo con él. cuando lo fui a denunciar todo el p... que me pasó, me dijeron que no tenía moretones y no podía denunciar. Les quiero decir a las niñas y niños que no es su culpa que los graben”, concluyó entre lágrimas.

Tras oír las vivencias de la joven, el resto de los habitantes la consoló y lamentaron que esos hombres la hubieran lastimado de esa manera.

Mira: Ferka y Jorge Losa protagonizan romántico momento en la final de Masterchef ¡y en redes son blanco de memes!