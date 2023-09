Katy Perry vende los derechos de todo su catálogo en millones de dólares

Katy Perry se convirtió en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos, luego de que se diera a conocer que la cantante vendió los derechos de todo su catálogo musical.

La compositora vendió sus álbumes One of the boys, Teenage Dream, Prism, Witness y Smile. Ahora estos discos son de Litmus Music, quienes le pagaron a Katy Perry 225 millones de dólares.

La empresa informó, a través de un comunicado, que el acuerdo incluía las grabaciones originales de Katy en los discos ya antes mencionados y sus derechos de publicación.

No es la primera vez que Katy Perry se somete a un pacto de sobriedad. / Instagram

Mientras que Universal Music seguirá siendo dueño de los másters de los cincos discos.

Hace unas semanas comenzó a surgir un rumor dentro de la industria musical y es que se sabe que existe una relación profesional muy cercana entre la cantante y Dan McCarroll, quien es cofundador y director creativo de Litmus Music.

Recordemos que Dan McCarroll y Katy Perry colaboraron cuando ambos eran parte de Capitol Records, por lo que todo apunta que la intérprete de I kissed a girl planea hacer algo con el director creativo de la empresa ya antes nombrada.

La cantante estadounidense lleva muchos años sin sacar disco nuevo, pues prefirió enfocarse en su familia, así como en su labor filantrópica con su fundación The Firework y también como embajadora de la UNICEF.

Cabe señalar que en los últimos años varios famosos de la música como Taylor Swift, Justin Bieber, Bruce Springsteen y Bob Dylan han vendido sus catálogos por sumas multimillonarias.