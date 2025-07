Abirgail ‘N’, guardia de seguridad teme por su vida ante amenazas de “Lady millonaria”

Hace unos días, se hizo viral un video donde una mujer escapa y golpea a un justiciero del edificio donde vive y provocó mucha indignación. Debido a sus palabras, en redes la llaman ‘Lady millonaria’. Quienes la critican piden que la manden al psicólogo. Abigail ‘N’, la vigilante agredida, aún trabaja en el lugar, pero tiene miedo de que algo le pase. Denunciada a la mujer por amenazas y discriminación. El 6 de agosto presentará sus testigos ante la fiscalía, para comprobar que la mujer mintió en televisión al decir que ella es la víctima.

“Trabajo en estos edificios desde hace 7 años. Había tenido problemas con ella, pero solo verbales. Procuraba no contestarle, para no entrar en discusión. Tengo 44 años, desde los 24 trabajo en seguridad. Me metí en esto por economía y por tiempo. Nunca había tenido un problema así. Nosotros no podemos discutir con un condómino. Siempre tendrán la razón. Tampoco puedo entrar a los golpes. ¿Qué les daría? Dejo que se desahoguen”.

Abigail N teme por su vida después de que Lady Millonaria la amenazara / Liliana Carpio y redes sociales

¿Qué pasó entre la mujer llamada en redes Lady millonaria y Abigail ‘N’?

“Lo que se muestra en los videos fue la segunda vez que me había escupido. Anteriormente, cuando vino a notificarla (por una orden de restricción), lo hizo y dijo que eran mis últimos días de vida. Pasé mi reporte. Pedí apoyo de un residente y de mi compañero. Fue cuando se subió al mostrador (a escupirla e insultarla)”.

“La notificación por la demanda de un residente por daños en propiedad privada y discriminación. El señor es discapacitado, de la tercera edad. Fue violentamente verbalmente con él”.

“Hace 4 años la señora bajó igual de enojada. Hubo amenazas de muerte. Dijo que pagaría para que me golpearan. Después se disculpó”.

"(El día del video) iba a golpear a un compañero de mantenimiento (porque estaba grabándola con el celular). Cuando me interpuse, me dio el primer golpe en la cara. Me lastimó el párpado. Me hice a un lado, pero cuando da la vuelta para interceptar al compañero, me vuelvo a atravesar, me pega en la cara y me da una patada. Después de me agarra del pelo y me avienta al sillón”.

@tvnotas En la CDMX una mujer ARR3M3TE contra personal de seguridad de un condominio. Dice que es millonaria y 3SCUP3 a la cara a otra mujer alegando que ella es peruana y su VÍCTlM@ mexicana. En redes ya la llaman Lady millonaria. ☝️Empresaria millonaria video conpleto ♬ sonido original - Revista TVNotas

¿Qué le pasó a la guardia de seguridad por las agresiones de Lady millonaria?

“Tengo secuelas. El lado izquierdo de la cabeza me duele demasiado. Se me inflamó la parte de la nuca. Me dieron medicamentos, pero el dolor sigue igual. De repente me dan punzadas. Me haré un estudio, porque ya no es normal. La ceja me quedó sensible. El golpe fue fuerte”.

“Puse mi denuncia por amenazas y discriminación. El 6 de agosto llevaré a mis testigos. Ya fui al examen psicológico. Con policía de investigación presenté videos de cámaras de seguridad y de celulares. Fotos de la agresión”.

Elizabeth ‘N’, la mujer conocida hoy como ‘Lady Millonaria’ es DJ / Liliana Carpio y redes sociales

¿Que hizo ‘Lady millonaria’ a la guardia de seguridad del edificio?

“Hace unos días regresó. Busca la forma de retarme con la mirada, que la agreda para decir: ‘Me agredió’”.

“Sí tengo miedo. Sacó mi nombre, mi foto (en televisión abierta). Mencionó casas de seguridad, extorsiones. Dijo que le dieron vueltas en una camioneta, lo cual no es cierto. Ya no es seguro ni aquí ni afuera. Pido a la autoridad que pongan atención. Ya no solo involucró a la administración, sino a seguridad, limpieza... Dice que denunció, pero no me han notificado. Tampoco es verdad que tiene 7 departamentos”.

“La hemos protegido. Hemos detenido a choferes, porque llega en Uber y no les paga. Han querido entrar (a cobrarle) y nos han dicho: ‘Por personas como ustedes hacen lo que quieren’. Pide comidas, dice que no tiene efectivo, se sube y ya no les paga a los repartidores. No les damos acceso. Si no la cuidáramos, ¡qué no le hubiera pasado!”.

“Ahora ando más alerta. Cuando entro y salgo me fijo. El día que vaya a actuar, lo hará... Cualquier cosa que me pase, responsabilizo a la señora”.

“Sí pensé en renunciar. Toqué el tema con mi familia. No lo haré, aun cuando mi seguridad esté de por medio. Ella dice que tengo medidas (de restricción), que se me notificó, pero no. Si me voy, dirá que sí las tenía”.

“Soy separada. Tengo 4 hijos que mantuve. Ya son mayores de edad. El único tema ha sido con ella. Debería ver a qué grado llega con lo que dice. Desconozco si ya le hicieron estudios psicológicos”.

“Ella comenta que es DJ, que perdió contratos millonarios por esto. Lo tiene que comprobar. Después de que mostraron nuestras fotos y nombres, el grado de inseguridad es mayor. Ahora salgo con cubrebocas. Mis redes son privadas, por la seguridad de mi familia”.

El video del momento de la agresión se hizo viral en redes sociales y la gente se indignó / redes sociales

¿Qué dijo ‘Lady millonaria’ en televisión?

“Quiero pedir una disculpa. No justifico mis (haber escupido) y quiero agradecer a derechos humanos acciones la intervención de denuncias previas que quedaron impunes. Pido justicia”.

“Estas imágenes están editadas, adulteradas, manipuladas. Aparece la cara de una señora que desconozco quién es... Esa persona no soy yo”.

“Abigail ‘N’ y Mario ‘N’ tienen una orden de restricción, de la cual hicieron caso omiso. Me están provocando mañana, tarde y noche... En un momento vulnerable en el que me encontré, reaccioné de manera incorrecta”.

“Me acosaban. De parte de él, acoso sexual. Ella me hostiga a diario... No tiene otro trabajo más que molestarme”.

“El acoso comenzó desde 2021. Denuncié porque llegó a los extremos. Este llegó a tocarme, a nalguearme cuando iba saliendo. Cuando iba a la alberca me vigilaba a través de las cámaras”.

“Mi equipo legal y yo estamos trabajando para exigir la reparación del daño. He tenido pérdidas económicas. Tuve que hacer la devolución del dinero, por esta publicación manipulada, editada, con la cara de otra persona, con la idea de dañar mi imagen”.

“Él llamó a sus contactos de la policía bancaria. Me pusieron un 4. Me agredieron. Me subieron a una camioneta. Querían llevarme a una casa de seguridad para extorsionarme, golpearme”.

Lady Millonaria habló en Televisión / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre Lady millonaria y la guardia de seguridad?

“Ella y otros 2 vecinos (abogados) están inconformes con la administración del edificio. Pasaron un oficio en desacuerdo por unos topes que pusieron en el estacionamiento. Ahí empieza a sentir su poder, y comienzan los insultos y las ofensas”.

“Hubo un primer altercado en que manoteó a la señorita de administración (en mayo). Se trepó en la escalera de afuera para espiarnos por el baño. Como había una orden de restricción, provocaba todo el encuentro. A mí me decía: ‘P3nd3j4, estúpida, p3rr4...”.

“Pedí apoyo al 911, porque estaba muy agresivo. Llegaron 2 masculinos. Empezó a gritar que arrestaran al administrador (su acosador). El señor nunca se acercó”.

“Se tiró al suelo, gritaba que la estaban privando de su libertad. La oficial no podía controlarla. Se arrastró por el lobby. Se empujó sobre la acera de la avenida. Gritaba que la estaban secuestrando. Al subir a la patrulla hizo lo mismo”.

“Después, públicamente dijo que le habían pegado, que los oficiales la agarraron.

