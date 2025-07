Lady Polanco pide perdón, pero la vuelven a cancelar y filtran video donde llora luego de perder el trabajo

Claudia Mollinedo, periodista y exconductora de Imagen Televisión, se volvió tendencia en redes sociales luego de protagonizar un video donde denunció que un restaurante en Polanco la “corrió” junto a sus amigas. El video, que pretendía exhibir al lugar, le jugó en contra y le valió el apodo de Lady Polanco. La reacción del público fue inmediata: críticas, burlas, y más recientemente, señalamientos de que su disculpa pública fue redactada por inteligencia artificial.

La polémica escaló al punto de que Mollinedo supuestamente perdió el trabajo, mientras que otro video comenzó a circular, mostrando a la comunicadora llorando al aire.

Mira: Guardia de seguridad de “Lady millonaria” teme por su vida ante amenazas

¿Por qué se volvió viral Lady Polanco?

Todo comenzó cuando Claudia Mollinedo más conocida como Lady Polanco subió a Instagram un video desde el restaurante Bagatelle, en la exclusiva zona de Polanco. En él, se mostraba indignada porque el personal del lugar las invitó a retirarse tras haber pasado media hora del horario de cierre.

“Pagamos casi 25 mil pesos de cuenta, así nos corrieron, nos dejaron afuera, en la calle... Nos prendieron las luces, empezaron a barrer y todavía nos escoltaron a la salida, como si fuéramos delincuentes”, comentó indignada.

Sin embargo, en el video también aparece un trabajador del establecimiento explicando de forma cortés: “Aquí se cierra a la una (1:00 AM), no cuando ustedes quieran”. Este contraste entre la reacción de las comensales y la calma del empleado terminó generando una ola de indignación contra la periodista, a quien tildaron de clasista, arrogante y prepotente.

Que nos deja ver #LadyPolanco

Que el poder económico vale más que los trabajadores de servicio. Para ella solo importaba su noche y sus amigas pero ¿las personas que ya terminaron su turno? Algunos tienen que ir lejísimos para llegar a casa



pic.twitter.com/pY0Q9udUM3 — Kinesis Humana 🏳️‍🌈 🚸 ⚖️ 🎨 (@kinesis_humana) July 29, 2025

Lee: “Lady racista” es vinculada a proceso: ¿Ximena “N”, la modelo argentina, irá a la carcel?

¿Qué dijo Claudia Mollinedo en su disculpa y por qué no la creyeron?

Luego del escándalo, Claudia compartió un video donde pidió disculpas públicas. “Hoy decido hablarles desde un lugar de absoluta responsabilidad, vulnerabilidad y respeto. Sé que en las últimas horas mi nombre ha estado en tendencia por un video que subí con unas amigas en el que nos quejábamos del trato en un restaurante. Ese video fue imprudente y sobre todo mal planteado, lo reconozco con toda humildad, cometí un error al compartir algo tan delicado sin contexto.”

Lady Polanco “Entiendo que el video pareció altanero, arrogante y hasta prepotente. Les aseguro que esa no soy yo, y quienes me conocen profesional y personalmente y me han acompañado en estos más de 14 años de trayectoria lo saben, pero no basta con decirlo, me toca asumir las consecuencias”, continuó. “Me duele profundamente haber decepcionado a quienes han confiado en mi trabajo durante estos años; también me duele haber afectado la imagen de un medio que respeto y que por ahora ha decidido apartarme”.

Para finalizar, aseguró que se dedicará a reflexionar sobre sus actos: “No me creo superior a nadie, no me creo intocable. Nunca fue mi intención usar mi voz para dañar o desprestigiar a nadie. Si ofendí, si generé una imagen errónea y contribuí de manera involuntaria a un discurso de odio que no representa mis valores, les pido perdón de corazón.”

A pesar de su tono reflexivo, los usuarios no le creyeron. Muchos aseguraron que el guion parecía escrito con inteligencia artificial.



“Ese discurso lo redactó ChatGPT”

“Ni para pedir perdón fue genuina”

“Solo quiere limpiar su imagen con palabras huecas”

“En ningún momento se disculpa con el restaurante. Solo se está justificando y autocompadeciendo”se leía entre los cientos de comentarios.

Otros la acusaron de victimizarse y hacer un uso forzado del lenguaje de la empatía.

🚨 Claudia Mollinedo :

Porque la whitexican se enojó porque la corrieron de un restaurante por no respetar el horario.

🤡

Sacó un video con guion de ChatGPT para disculparse, pero ya la corrieron de su trabajo.

🤣

A ver si con esto sale de su burbuja de privilegio la naca.

😭🤏… pic.twitter.com/ldTVPgWhtv — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) July 29, 2025

Mira: Agreden a ‘Lady racista’ en su primera audiencia; su ex, el actor, Aarón Beas, teme por su hijo y por Ximena

¿Claudia Mollinedo, Lady Polanco, fue despedida de Imagen Televisión?

Tras la viralización de su disculpa, comenzó a circular otro video en redes donde Lady Polanco aparece llorando mientras se despide en vivo. Muchos pensaron que se trataba de una reacción reciente por su despido, pero en realidad el clip corresponde a su última participación en Imagen Televisión, grabada en octubre de 2023.

La confusión sobre el medio del que fue separada también generó debate. Aunque varios usuarios asumieron que aún pertenecía a Imagen Televisión, donde colaboró en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, la periodista ya no formaba parte de la televisora.

No obstante, Mollinedo sí fue apartada de su columna en el periódico El Independiente, que confirmó su decisión mediante un comunicado:

“Nuestro medio no comparte su punto de vista, por lo que suspenderá su colaboración semanal hasta que se aclaren los sucesos.” Lady Polanco

Hasta el momento, Lady Polanco ha decidido alejarse de los reflectores. En su mensaje final expresó que se tomará un tiempo para reflexionar:

“Voy a tomarme este tiempo para reconstruirme desde la verdad y la empatía.” Lady Polanco

Pese a esto, la cancelación pública ya tuvo consecuencias: perdió su colaboración en medios y su imagen quedó marcada por el apodo de Lady Polanco.