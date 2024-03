La casa de los famosos: Alfredo Adame no se explica su eliminación: “Siempre fui educado”

Alfredo Adame se convirtió en el noveno eliminado de la cuarta temporada de La casa de los famosos Telemundo, lo que sorprendió a los fanáticos del show, pues el actor era considerado como uno de los contrincantes más fuertes.

Recordemos que los nominados de la semana fueron: Alfredo, Lupillo Rivera, Cristina Porta y Maripily Rivera. Tras varios días de votaciones, el público decidió que Adame fuera el nuevo eliminado del concurso.

Tras su expulsión, el también DJ tuvo un encuentro con Jimena Gállego, conductora del programa, en el que admitió estar desconcertado por su eliminación, pues confiaba en el apoyo que tenía en redes sociales.

Asimismo, aseguró que siempre fue un “hombre decente y educado” con todas las integrantes de la casa, a excepción de Cristina Porta, ya que la española “estaba en su contra”.

“Siempre fue educado, cortés y lo confirman todas las mujeres que estuvieron en esa casa, menos una, que bueno, desde un principio, iba tras de mí. Ya sabes, su campaña. A mí me extraña totalmente esta salida, pero bueno, así son las reglas del juego”, expresó.

Pese a todo, la celebridad afirma haber sido uno de los personajes más fuertes dentro del reality: “Traigo mucha gente atrás. Yo no me baso en las redes. Tengo 36 años de carrera exitosos, prolíficos. Como un verdadero triunfador”, puntualizó.

Alfredo Adame, eliminado de La casa de los famosos

Alfredo Adame sostiene que Cristina Porta solo quería “provocarlo”

Durante la conversación, Alfredo Adame expresó que, a su perspectiva, Cristina Porta trató de “provocarlo” desde el “minuto uno” para que “explotara” en algún momento.

“En los dos meses (que estuve), le puse el alto mil veces. No sé como explicártelo, no sé como se hizo tan fuerte. No es descortés (haberla insultado), cuando ella me llamó homófobo, cuando ella me llamó misógino. Ella me llamó de muchas formas” Alfredo Adame

Y añadió: “Al principio, me intentó taladrar el tímpano diciéndome que yo no valía nada, que nadie me conocía. Es alguien que ataca como hombre y quiere defenderse como mujer”.

Alfredo Adame y Cristina Porta

Alfredo Adame y su paso por La casa de los famosos

El también presentador opinó que Lupillo Rivera no era un “verdadero líder”, sino “un falso profeta” que manipula a los demás para que actúen a su conveniencia. Sobre Maripily, señaló que era una “mujer en toda la extensión de la palabra” que había sido “víctima” de la “campaña negra” del cantante.

Para finalizar, mencionó que se lleva a la mayoría del cuarto Fuagua en su corazón y mencionó que, durante su estancia, siempre trato de ser una “buena persona” con todos.

“Me porté bien. No me excedí en nada. Yo no le falté el respeto a ninguna mujer. No me llevo ninguna lección por que vi que todo lo que hice no tiene validez” Alfredo Adame

