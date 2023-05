¿La serie Monarca regresará? Esto es lo que sabemos

Osvaldo Benavides publicó un par de fotos en las que se ve a los protagonistas de Monarca, muy juntitos lo cuál levantó sospechas.



Luego de que el pasado 26 de marzo del 2021, se dio a conocer que Osvaldo Benavides y otros protagonistas de la serie Monarca, producida por Salma Hayek, se habrían despedido de sus famosos personajes, debido a que Netflix canceló las grabaciones de la tercera temporada , Osvaldo pronunció lo siguiente:

“Finalmente, ayer Netflix parece que se manifestó en una revista y confirmó que está cancelada la serie. No sabemos los motivos, pero los tendrán...no le vamos a cuestionar nada a Netflix, que tiene un negocio tan claro y que lo hace tan bien y tiene series maravillosas”.

La serie solo tuvo dos temporadas a cargo de Netflix

De igual forma, aprovechó para agradecer a los seguidores y a sus compañeros de la serie:

“Yo estoy agradecido con Netflix, con Monarca, y también estoy muy agradecido con todos los que estuvimos ahí… y también a todos los actores, a mis hermanos queridos, a nuestra madre, a toda la camada de abajo, a todos los chamacos y todos los demás actores que fuimos parte de Monarca”, aseguró.

Sin embargo, hace unas horas los actores protagonistas de Monarca; Irene Azuela, Osvaldo Benavides y Juan Manuel Bernal, publicaron una serie de fotos en la que se les ve muy felices.

Osvaldo Benavides publicó un par de fotos en las que se ve a los protagonistas de Monarca, muy juntitos / Instagram: @osvaldobenavides/ @ireneazuela

En la publicación de Irene Azuela, los fanáticos notaron el pie de foto que la actriz colocó, haciendo referencia a la serie Monarca: “3 Carranzas, 1 tequila, muchas risas...(y otras cosas en la mesa). @juanmanuelbernal @osvaldobenavides”

De igual forma, el actor Benavides, publicó un par de fotos, acompañándolas con el siguiente pie de foto: “La hermandad continúa...”

No obstante, el elenco no ha dado mayor detalle de las grabaciones de la tercera temporada y la cuenta oficial de Instagram de Monarca, no ha posteado nada al respecto, por lo que hay incertidumbre sobre que casa productora retomaría el proyecto en caso de que las especulaciones sobre volver a ver Monarca en pantalla fueran ciertas.