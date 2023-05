La Sirenita: Revelan la fortuna que gastó Disney para las extensiones de cabello de Halle Bailey

El equipo de peluquería reveló el proceso que se llevó a cabo para caracterizar a la protagonista de la cinta de Disney.

La Sirenita se estrenó apenas el 25 de mayo en México y no ha dejado de dar de qué hablar desde que se supo que Disney llevaría al formato live action el popular dibujo animado.

Recién, el equipo de peluquería de la producción de La Sirenita reveló el proceso que se llevó a cabo para caracterizar a Halle Bailey como ‘Ariel’. Como se sabe, la popular sirenita luce un largo y abundante cabello rojizo que contrasta con el mar.

Es así como, parte del diseño del personaje en pantalla se centró en visualizar previamente cómo sería la característica cabellera de ‘Ariel’, sobre todo, en la escena en la que la protagonista sale del mar por primera vez con sus piernas de humana.

Halle Bailey en La Sirenita necesitó de unas largas extensiones de cabello rojizo / Instagram: @disneystudios

Revelan el costo de las extensiones de cabello que lució Ariel en La Sirenita

Una de las icónicas escenas que quería recrear la producción de la película es cuando ‘Ariel’ hace un arco con su larga cabellera rojiza, mientras el Sol ilumina su silueta. Si bien, el cabello de Halle Bailey luce diferente al personaje, el equipo de peluqueros tenía el reto de crear esa abundante cabellera rojiza.

Disney invirtió 150 mil dólares para lograr el cabello de Ariel / Instagram: @disneystudios

Fue así como, Disney contrató a la especialista que trabajó en Black Panther: Wakanda Forever, Camille Friend, como jefa del departamento de peluquería para lograr ese objetivo.

Por su parte, Camille Friend reveló cuánto fue lo que gastaron en las extensiones de cabello que lució Halle Bailey en La Sirenita. En entrevista para Variety, la especialista detalló que invirtieron 150 mil dólares (2 millones 700 mil pesos, aproximadamente).

La producción de la película de Disney descartó usar peluca para la protagonista / Instagram: @disneystudios

Cuenta Friend que descartaron usar una peluca, pues sería imposible en las escenas que involucran ambientes acuáticos, por lo que optaron por unas extensiones que irían trenzadas en el cabello de la protagonista y así se lograría un efecto natural.

“Si tomábamos cabello y lo envolvíamos alrededor de sus trenzas, no teníamos que cortarlo ni teñirlo. Podíamos cambiar su color sin cambiar la estructura interna de su cabello. Su estructura y su cabello son ella. Son tres tonos de rojo. No estoy haciendo conjeturas, pero probablemente gastamos al menos 150 mil dólares porque tuvimos que rehacerlo y quitarlo. No se podía usar y tuvimos que empezar otra vez. Fue un proceso,” explicó con lujo de detalle la jefa de peluquería de La Sirenita.

Halle Bailey usó costosas extensiones de cabello para dar vida a su personaje / Instagram: @hallebailey

