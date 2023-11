Las estrellas bailan en hoy: ¿Quién fue la pareja eliminada? Platicamos con ellos

Llegó el viernes de eliminación en el reality ‘Las estrellas bailan en hoy’. Esta fue la quinta emisión en la que sale una pareja del show. Las 8 parejas sentencias dieron el todo por el todo en el escenario para mantenerse en la competencia.

Tefi Valenzuela y Juan Carlos ‘El Borrego’ Nava bailaron bachata, Brigitte Bozzo y Luja Duhart bailaron tango, al igual que Mayte Carranco y Juan Ángel Esparza.

Por su parte, Daniela Parra y Rafa Nieves presentaron un baile free style, Isabel Madow y Agustín Fernández bailaron country, Ana Emilia y Luis Arturo bailaron merengue, mientras que Nashla y Roberto Carlo bailaron quebradita. Finalmente la última pareja conformada por Mariana Ávila y Paulo Quevedo bailó música disco.

Las parejas recibieron varias críticas en general. Sin embargo, Nashla y Roberto destacaron como una de las parejas más coordinadas y con mejor calificación que el resto. Por otro lado, los jueces aplaudieron el trabajo de Agustín Fernández asegurando que ha mejorado bastante su baile, aunque a Isabel Madow no le fue tan bien en los comentarios. Por este motivo, pidió no ser comparada pues aseguró que no tiene la misma condición física que Agustín, quien ha participado en varios realities de fuerza física como Guerreros y Cuatro elementos.

Los jueces fueron bastante duros con Mariana Ávila y Paulo Quevedo. Los actores aceptaron los comentarios y las críticas, pero la actriz quiso recordarles que tenían la intención de darlo todo, pero una lesión en la costilla de Paulo, les impidió moverse con una mayor soltura.

La pareja que abandonó el reality

Antes de anunciar la eliminación, Galilea Montijo anunció que más de un millón de personas votaron para salvar a sus preferidas. Tras mencionar a las parejas salvadas, la conductora dio la noticia de que Mariana Ávila y Paulo Quevedo se convertían en la quinta pareja eliminada.

“Gracias a la producción. Mil gracias por el aprendizaje, ha sido un gran proyecto”, dijo Mariana Ávila, luego de que se anunciara su salida del reality.

Mientras que Paulo Quevedo también agradeció al público y a la producción la oportunidad de haber formado parte de esta temporada.

Mariana Ávila y Paulo Quevedo abandonaron Las estrellas bailan en hoy.

Mariana Ávila y Paulo Quevedo reaccionan a su salida

TVNotas platicó con ellos y nos compartieron su sentir ante esta situación. Mariana nos dijo:“Estamos tristes porque no queríamos salir del proyecto. Dentro de todo nos llevamos un gran aprendizaje. Entramos como bulto y mejoramos mucho. Se va a extrañar el compañerismo y sobre todo la gran producción con la que trabajamos, el gran liderazgo de Andrea Rodríguez”.

A lo que Paulo comentó:

“Hay nostalgia. Cada género, cada semana era un reto. Yo ya tenía algunas lesiones. Ahorita estaba en un punto en el que me costaba levantar a Marianita porque mi contractura muscular llegó a otro grado. No me imaginé que íbamos a quedar sentenciados”.

Les preguntamos qué opinan de su salida, a lo que Paulo nos respondió:

“Consideramos que no fue justa. En cierto momento los jueces no fueron tan justos y el dar una crítica constructiva ante un baile desempeñado fue muy pocas veces. El 80% siempre fue que si Marianita estaba bien peinada, que si sus zapatos, que si sus tobilleras, que yo estaba encorvado, que el coreógrafo... Por ese lado sí salgo un poco disgustado, ya que a veces no se reconocía el grandísimo esfuerzo que nosotros dábamos. Además, fuimos los últimos en bailar y el tiempo no dio para que la gente votara mucho por nosotros”.

La semana pasada Mariana fue muy criticada por Ema Pulido por su peinado y nos dijo “a mí me han criticado algunas veces porque aparento ser una persona sangrona. A veces eso transmito en la televisión, pero no es así. Hizo un comentario que no estaba de acorde, pero no me afecta porque lo tomo de un reality”.

“Esperamos que se haya divertido el público con lo que hicimos. Nosotros dejamos siempre nuestra alma en la pista y estamos felices de haber sido invitados y haber sido parte del matutino más exitoso de nuestro país”. Mariana Ávila

En cuanto a sus parejas favoritas para nos expresaron “principalmente apoyamos a Dania Méndez y Marco León, pero también nos gustan mucho Luja y Briggi y Roberto Carlo y Nashla”.