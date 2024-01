Los iPad Pro 2024: ¿Cuáles son sus características y por qué serían los más caros de la historia?

Tras un año sin ningún lanzamiento importante, Apple regresa más fuerte que nunca con una nueva línea de iPad Pro, IPad Air y MacBook Air en 2024, las cuales prometen una “experiencia inigualable” a todos sus usuarios.

De acuerdo con Mark Gurman, reconocido insider de Bloomberg, la compañía planea lanzar dos modelos de iPad Pro con pantalla OLED y el nuevo chip M3. Estas características no solo permiten un ahorro de batería óptimo, también una mayor velocidad.

Por otra parte, la IPad Air estaría disponible en dos tamaños distintos; una de 11 pulgadas y la segunda de 13. Esto con la finalidad de que los compradores tengan más opciones, en caso de que no deseen adquirir la Pro.

En el caso de la MacBook Air, también contaría con el chip M3, lo que se traduce a un procesador mucho más potente del que tienen actualmente.

Carga inalámbrica

Según información de una fuente cercana a los proveedores de imanes utilizados por Apple, la empresa también está trabajando en una nueva actualización en los IPad Pro que permitiría una carga inalámbrica.

Si bien los ejecutivos intentarían mantener sus precios, estas modificaciones provocarían una subida en los costos de los equipos, principalmente por la posibilidad de que se puedan recargar sin necesidad del cable tradicional.

Cabe destacar que los precios actuales de los IPads oscilan entre los 20 mil y 40 mil pesos mexicanos.

¿Cuándo saldrían a la venta?

Bloomberg destacó que Apple haría la presentación oficial de estos productos en marzo del 2024, junto a la nueva iPadOS 17.4. No obstante, esto no ha sido confirmado por la empresa. Es importante resaltar que la compañía no suele lanzar productos en ese mes.

Entre otras cosas, la compañía también renovaría los Apple Pencil y Magic Keyboard. Asimismo, se sumaría el lanzamiento de los Vision Pro, y los clásicos anuncios de los nuevos iPhone, Watch, AirPods y iPad mini.

