Super Bowl 2024: Usher confirmado para el espectáculo de medio tiempo en Las Vegas

La NFL y Apple Music confirmaron a Usher como el artista encargado del Show de Medio Tiempo del Super Bowl LVIII que se llevará a cabo en Las Vegas, en febrero de 2024.

La noticia fue compartida la mañana de este domingo 24 de septiembre, a través de las redes sociales oficiales con un divertido video en el que aparece Kim Kardashian.

El anuncio se da a conocer cinco meses antes de que el evento deportivo tenga lugar en Las Vegas, y como suele ocurrir habitualmente, el anuncio se realiza de una forma muy original, pues, en esta ocasión, los organizadores pidieron a Kim Kardashian que fuera ella quien revelara el nombre del artista que ambientará el medio tiempo de la final de la NFL.

Facebook: Usher

En el videoclip, se ve que maquillan a la estrella de Keeping up with the Kardashians, y toma su teléfono para comunicarse con Usher, quien tiene una libreta en la mano. El cantante se muestra irritado al ser interrumpido.

Kim le da la noticia y Usher parece incrédulo de que será la próxima estrella que tendrá el honor de estar en el show de medio tiempo del Súper Bowl, en el que se han presentado cantantes de la talla de Madonna, Michael Jackson, Mick Jagger, Paul McCartney, Shakira, entre muchos otros.

Usher, 30 años de carrera y éxitos

El cantante, compositor y productor estadounidense, Usher Terrence mejor conocido como Usher ha vendido más de 75 millones de discos y 200 millones de copias a lo largo de sus 30 años de carrera.

Con tan solo 15 años, el cantautor debutó en la música en 1994 con su proyecto homónimo. Su discografía está compuesta por ocho álbumes más, entre los que también destacan My way (1997), Raymond v Raymond (2010) y Hard II Love (2016).

Usher ha sido muy reconocido en la industria de la música, ha recibido ocho premios Grammy a lo largo de su trayectoria y fundó su propio sello discográfico US Records.