Definitivamente una artista guadalupana de corazón es Lucero que año tras año acude a la Basílica para cantarle Las mañanitas a la virgen.

Hace unos días la vimos en la transmisión de Televisa que, por cierto, arrasó en la audiencia con 3.5 millones de televidentes mientras que la de TV Azteca tuvo 1.4 millones.

Lucero estrena este lunes su canal de YouTube “Mucho que contar”. Nos dio un adelanto a TVNotas lo que platicó sobre su experiencia de visitar la Villa de Guadalupe:

“Me sentí muy emocionada de estar este año en la Basílica. Elegimos canciones que tengan un significado importante. Las mañanitas son un regalo para los que vamos a cantarle. Se vive mucha energía. Hay muchísima gente que le lleva ofrendas, peticiones, agradecimientos. Hace 40 años le canto de una manera ininterrumpida”. Lucero

Lucero cumplió 40 años de cantarle a la Virgen de Guadalupe de manera ininterrumpida / Instagram

Lucero “Este evento lo valoro mucho porque anualmente se transmite por la televisión a todo México. Le agradezco a la Virgen y por medio de la transmisión le llega ese mensaje a la gente. A mí me invitaron desde muy niña los productores que se han encargado de este evento televisado. Para mí se ha vuelto una tradición y una prioridad en mi carrera”.

Sobre su devoción hacia la Virgen de Guadalupe cuenta: “Comenzó desde niña. Mis papás siempre fueron católicos y eso nos inculcaron a mi hermano y a mí, y yo se lo inculco a mis hijos. Es un tema de herencia pero que personalmente he ido desarrollando a nivel personal porque la Virgen me acompaña a todas partes. Me toma de la mano en los momentos de mi vida que necesito de su apoyo y compañía”.

Lucero cumplió 40 años de cantarle a la Virgen de Guadalupe de manera ininterrumpida / Instagram

Enfatizó: “Los momentos buenos y los que no son tan buenos siempre pidiéndole, haciéndole saber que en esta familia nos cubrimos con su manto y amor, siempre ha sido nuestra aliada, ha sido mi madre en este plano espiritual, platico con ella como si fuera mi amiga”.

La cantante aseguró: “He podido llevar en ocasiones a niños del Teletón. He podido cantar con mi hija. Le cantamos ´Gloria a ti´ y fue un momento muy mágico, juntas cantándole a la Virgen. Fue un regalo al alma y al corazón”.

Adelanto exclusivo para TVNotas:

Además, señaló: “Le pido a la Virgen que me siga conservando las bendiciones que hasta el momento me ha dado y que nunca me las arrebaten, que siempre me las permitan seguir disfrutando, la salud de mis hijos y de toda la gente que me rodea. En cada presentación me encomiendo a Dios y la Virgen, que me cubran con su luz, que me den la oportunidad de conectarme con el público”.

Las declaraciones completas las puedes encontrar en el canal de YouTube de Lucero este lunes.

