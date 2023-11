Luis Miguel rompe nuevo récord en Spotify y supera los ¡10 mil millones de reproducciones!

Luis Miguel es conocido por romper sus propios récords. Por eso, a través de su cuenta de X (antes Twitter) celebró una nueva marca en una plataforma de streaming.

El Sol compartió una imagen en la cual presumió su más de 10 mil millones de reproducciones en la plataforma de Spotify. Recordemos que en el mes de julio, el artista en el mismo servicio digital dio a conocer que 23 de sus temas habían roto el récord de 100 millones de reproducciones para un artista latino.

Mientras que el perfil de Luis Miguel en Spotify cuenta con más de 16 millones de oyentes mensuales y entre sus 10 canciones más populares están: Ahora te puede marchar, La incondicional, La media vuelta, Hasta que me olvide, Por debajo de la mesa, La chica del bikini azul, Culpable o no, Tengo todo excepto a ti, Suave, No sé tú y Sabor a mí.

Luismi ha roto récords históricos durante más de 40 años en en la música.



Fue uno de los artistas más jóvenes que ha recibido un Grammy, a los 14 años, por el tema Me gustas tal como eres .



. En 1991 su disco Romance se convirtió en uno de los álbumes en español más vendidos de todos los tiempos con 14 millones de copias.



se convirtió en uno de los álbumes en español más vendidos de todos los tiempos con 14 millones de copias. En la plataforma YouTube cuenta con más 131 millones de visitas mensuales y un día a su canal entran al menos 5.5 millones de visitas.

¿Así o más? Por eso Luis Miguel sigue rompiéndola más vigente que nunca lo mismo en los escenarios que en las plataformas.

Otros de los récords en la historia musical de Luis Miguel fue recibir la estrella en el paseo de la fama de Hollywood, de forma presencial y el artista con más presentaciones en el Auditorio Nacional, sumando 226.

Durante esta gira Luis Miguel consolidó un nuevo récord de ventas con sold out para sus siete conciertos en la Arena Ciudad de México siendo el primer artista en reunir más de 150 mil personas en dicho recinto.

Recordemos que el cantante dará conciertos este miércoles 22, viernes 24, sábado 25, lunes 27 y martes 28.