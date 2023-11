Bárbara de Regil critica actitud del Sol durante su concierto; fanáticos lo defienden, con ¡Luismi no!

¡Ya siéntese, señora! Bárbara de Regil sigue dando de qué hablar. Ahora la actriz no dudó en criticar a Luis Miguel por no saludar en el concierto con el que inició su gira por México, según relató en un video la actriz. Sin embargo, los fanáticos del Sol salieron en su defensa y arremetieron contra la protagonista de Rosario Tijeras.

A través de sus historias de Instagram, que fue retomada por otras cuantas en TikTok, Bárbara reveló que no es fanática de Luismi, pero su esposo sí y por eso decidieron asistir. A pesar de que aseguró que no es fan del cantante, explicó que conoce algunas canciones y las canta.

“Me llamó la atención algo. No dijo ni buenas noches, hola, gracias, México, hola México, no dijo nada, ni una palabra y sí se siente raro”.

La famosa mencionó que Luis Miguel es un cantante de talla internacional. Por eso sería normal para ella que le dirigiera algunas frases a los fanáticos.

Leticia Calderón defiende a Luis Miguel tras las críticas

Leticia Calderón y su hijo asistieron al primer concierto que ofreció Luis Miguel en la Arena Ciudad de México. Madre e hijo estuvieron en las primeras filas del recinto disfrutando del espectacular show del Sol.

La actriz salió en defensa de Luis Miguel tras las críticas de Bárbara de Regil: “Fíjate si alguien lo grabó completo, revísalo porque sí dijo: ‘Hola, México’ y luego sí dijo ‘gracias’. En varias ocasiones dijo gracias a lo mejor sin el micrófono. Se agachó. Pasó a sus músicos hasta adelante”.

Leticia agradeció que Luis Miguel se dedique a mostrar su talento en las casi dos horas de show que da: “Me da risa, porque hay artistas que hablan y cuentan la anécdota, y todos (dicen) que, ay, ya se callen. Yo creo que Luis Miguel de alguna manera hace bien en decir quieren oírme cantar, pues voy a cantar y canta una tras otra, una tras otra”.

Fanáticos arremeten contra el comentario de Bárbara de Regil

Pero no sólo Leticia Calderón salió en defensa de Luis Miguel, pues varios internautas también arremetieron contra Bárbara de Regil por criticar el concierto.

“Pues, obvio, Luis Miguel personajazo no va a ir a saludarla como su súper íntimo amigo, Alejandro Fernández”, “Otra vez lo hizo de nuevo.... última noticia, Luis Miguel no ha comido debido a este video”, “Pero es Luis Miguel ese es su estilo; en sus conciertos casi nunca interactúa con el público, pero vas a escucharlo cantar no hablar”, “Quiere llamar la atención”, fueron algunos de los comentarios.

A pesar de las críticas de Bárbara de Regil, el cantante ha sido muy cálido con sus fanáticos, pues recordemos que a la salida de su primer concierto el pasado lunes 20 de noviembre, el cantante salió a saludar a sus seguidores quienes le gritaron antes de subir al helicóptero.

