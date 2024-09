La exacadémica, Mon Torales revela que quiere colaborar con Carín León: “Él ha sido una gran inspiración”

Entrevistamos a la exparticipante de La academia de la temporada 11, Mon Torales, una de las voces más prometedoras en la escena del regional mexicano. Con un estilo auténtico y poderoso conquista al público que busca la fusión entre las raíces musicales mexicanas con temáticas y letras novedosas con un lenguaje actual.

Desde su debut, Torales ha demostrado ser una artista versátil. Su primer EP como solista ‘Para algo bien’ se destaca por la increíble interpretación de seis canciones que rápidamente han acumulado reproducciones en las plataformas de streaming.

Platicamos con la cantante sobre su EP y esto nos dijo:

“‘Para algo bien’ es un EP de seis canciones. Encontrarán desde cumbia texana, norteño, norteño balada, entre otras. Habrá un poquito de todo. Quise plasmar el ciclo del amor, donde nos enamoramos y nos rompen o rompemos el corazón. Algunas canciones que escribí en coautoría con otros compositores están basadas en vivencias propias”.

Torales recordó su pasó por La academia 2018 y opinó sobre esta temporada en curso.

“Recuerdo que estuve en La academia del 2018. O sea, ya tiene un ratote. Después de eso, no volví a ver ninguna temporada. Hace poco vi a esta nueva generación y creo que sí hay talento. Es una gran plataforma, pero la chamba está en nosotros”.

“Es un proceso de prueba y error. Después de haber estado en La academia, he tenido que tomar decisiones importantes y pasar procesos de mucho aprendizaje. Esta carrera es de mucha disciplina y constancia. He ido paso a pasito, pero muy firme”.

“Los panelistas están en su personaje. Me encantan, porque al final son personajes. Me divierten mucho. Aunque Lolita siempre ha sido la cereza. Tiene un carácter fuerte, pero me encanta”.

La cantante compartió que Carín León se volvió su mayor inspiración.

“Me gustaría colaborar con Carín. Él ha sido una gran inspiración para mi carrera y en mi proyecto. Desde que conocí su música, quedé impactada. Sería un honor compartir una canción juntos”.

El próximo 12 de septiembre, Mon se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, acompañada de su banda, en una noche que promete ser el parteaguas en su trayectoria.

