Niurka fue contactada para integrarse a Big Brother VIP España ¿volverá a los realities?

Tras confirmarse la participación de Laura Bozzo en Big Brother VIP España, mejor conocido en aquel país como El Gran Hermano, Niurka revela que la buscaron para que también formara parte del famoso concurso.

Mediante una dinámica de preguntas en su Instagram, la llamada Mujer Escándalo confesó que, en su momento, le llegó una propuesta para integrarse al reality español, así como a La Isla: Desafío en Turquía.

Sin embargo, mencionó que no había aceptado ninguna de las invitaciones debido a que no llegó a un acuerdo con los productores de dichos programas.

“No vivo mi vida pensando en eso (regresar a los realities). Son banalidades. Si me invitan, como me invitaron a, por ejemplo a La Isla o al Gran Hermano, en España, (lo pensaría). No se dio porque no se cerraron bien las negociaciones”, expresó.

Niurka contó que está dispuesta a regresar a los realities / Instagram: @niurka.oficial

Pese a que su prioridad no es regresar a los programas de televisión, admitió que sí aceptaría entrar en uno, solo en caso de que toda la negociación fluya sin problemas.

“No es que yo viva pensando en eso. Si me invitan y se cierran bien las negociaciones, como debe de ser. Bueno, como hasta ahorita que se han cerrado, porque por eso he hecho muchos realities, claro que sí. Por supuesto. No me cierro a nada”, indicó.

La última participación de Niurka en un reality fue en la segunda temporada de La casa de los famosos, versión Telemundo, donde estuvo envuelta en polémica gracias a las constantes peleas que tenía con los otros integrantes.

Niurka estuvo en la segunda temporada de La casa de los famosos, versión Telemundo / Instagram: @niurka.oficial

Niurka y su paso por La casa de los famosos, versión Telemundo

Siendo uno de los personajes más controversiales dentro de LCDLF2, Niurka Marcos dejó huella en el concurso, no solo por sus peleas con otros participantes, sino también por la guerra de dimes y diretes que tuvo con la televisora tras su salida del reality.

Según Niurka, la cadena hizo una campaña de desprestigio en su contra para que el público la eliminara, a unas semanas de que se diera la gran final.

Niurka no regresa a Rica, Famosa, Latina

A poco de que se estrene la séptima temporada de Rica, Famosa, Latina, de la cual formó parte en su momento, Niurka reveló que los productores de dicho programa no se han comunicado con ella para que regrese.

“Quieren que yo esté en Rica, Famosa, Latina, pero no. No se han comunicado conmigo, para nada. Además, si se hubieran comunicado, ustedes serían los primeros que lo supieran. Yo les aviso”, mencionó.

Niurka aseguró que nadie la ha contactado para estar en la nueva temporada de Rica, Famosa, Latina / Instagram: @niurka.oficial

