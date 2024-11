Primer SimiFest de Farmacias Similares: Música, diversión y ecología ¡un gran éxito!

El Primer SimiFest: Un Éxito Total

El primer SimiFest, organizado por Farmacias Similares en el Parque Bicentenario el pasado 23 de noviembre, superó todas las expectativas. Unió diversión, música y ecología. Gracias a la asistencia de 15 mil espectadores, se elaboraron más de 23 mil bombas de vida con una técnica innovadora de reforestación para regenerar ecosistemas en zonas de difícil acceso.

El público, en su mayoría jóvenes, se dio cita desde las 12 del día hasta las 12 de la noche, no solo para divertirse, sino también para apoyar la causa de conservación del medio ambiente. El cartel estuvo encabezado por el rapero Anderson .Paak and the Free Nationals, Jungle, Plastilina Mosh, Technicolor Fabrics, Motel, Ely Guerra, Ruzzi y Romoo.

SimiFest tuvo grandes artistas que unieron música, diversión y ecología / Alex Isunza / TVNotas

Música, Diversión y Responsabilidad Social

La carta fuerte y quien cerró el festival fue Anderson .Paak, quien hizo vibrar al público con temas como “Come Down” y “The Bird”. La banda británica de funk y soul, Jungle, cautivó con las canciones de su álbum “Volcano”.

Plastilina Mosh fue la sensación mexicana, haciendo bailar y cantar a todos con éxitos como “Mr. P-Mosh” y “Peligroso Pop”. Technicolor Fabrics, la banda jalisciense de indie pop, destacó por sus melodiosas y románticas canciones. Motel agradeció la oportunidad de estar nuevamente en un festival en la CDMX, siendo “Dime Ven” uno de los temas más ovacionados. Ely Guerra cautivó con su estilo y voz, interpretando clásicos como “Quiéreme Mucho”. Rommo abrió el cartel, destacando por su canción para la Fundación Simiplaneta, mientras que Ruzzi, originaria de Chihuahua, mostró su potencial como cantautora.

Uno de los números más divertidos fue el tradicional baile del Dr. Simi, con los personajes caracterizados con disfraces temáticos. Además, los asistentes fueron recibidos con un hermoso detalle: una Simibolsa que contenía un Simipeluche. Este fenómeno cultural, que nació como un acto espontáneo, se ha consolidado como un evento que combina música, diversión y responsabilidad social. Cada artista se fue con un Simipeluche personalizado entregado por el Dr. Simi.

SimiFest entusiasmó a los jóvenes por la música y animó a cuidar el medioambiente. / Alex Isunza / TVNotas

Impacto Ambiental y Futuro del SimiFest

Los asistentes también disfrutaron de experiencias interactivas, como:

Fábrica de la alegría, en la que elaboran los SimiPeluches,

la música de SimiRadio y

actividades en la SimiGarra.

SimiFest 2024 contó con actividades desde las 12 del día hasta las 12 de la noche de música y reforestación / Alex Isunza / TVNotas

Hubo varios stands de marcas de la empresa, como Eternal Secret, ALFA, X-GEAR y Similandia. El stand de SimiPlaneta fue uno de los más especiales, ya que los participantes contribuyeron a la creación de las llamadas bombas de vida.

Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Farmacias Similares, compartió desde el escenario un mensaje sobre el impacto e importancia de este evento: “Quiero agradecer a todos ustedes por su presencia, por ser parte de este movimiento SIMIPlaneta. Cada boleto es una bomba de vida, y en cada bomba de vida hay tres semillas, tres futuros árboles que vamos a sembrar gracias a todos”.

Por su parte, Carmina González, directora de Relaciones Públicas de Farmacias Similares, informó que las bombas de vida serán plantadas durante la temporada de lluvias en zonas como la Sierra de Guadalupe, en el Estado de México. Explicó cómo se elaboran: “Están hechas de composta y contienen tres semillas endémicas de la región, diseñadas para que florezcan. Se sembrarán en época de lluvias”.

Sobre la expectativa que se tuvo al realizar este primer festival, dijo:

“Era una expectativa incierta porque es la primera vez que organizamos un festival. Claro que se superaron todas las expectativas. Se vendieron 15 mil boletos”. Añadió que el festival estuvo dirigido a los jóvenes y que Ocesa les ayudó con muchas recomendaciones. “Nos tardamos muchos meses en organizarlo porque no sabíamos ni cómo hacerlo. La idea es hacer lo que diga la gente, pero la idea es seguir”.

Víctor González Herrera explicó cómo decidieron organizar SimiFest 2024 / Alex Isunza / TVNotas

“El licenciado González está contentísimo con los resultados. Tenemos un gran líder. Es un gran mercadólogo. Le encanta toda el área comercial. Tiene muchísimas ideas. Yo siempre le digo que sí a todas sus ideas, aunque a veces digo: ¿cómo le vamos a hacer?”. Añadió que las farmacias siguen siendo la prioridad porque, como su jefe siempre ha dicho: “Primero es la salud de todos los mexicanos. Esto es la cereza del pastel”.

La idea de este festival surgió del licenciado Víctor González Herrera, a raíz de que mucha gente pedía en las redes sociales: “¿Cuándo viene un SimiFest?”. Todo el dinero recaudado va para la causa: las bombas de vida. Los organizadores no descartan la idea de realizar este festival en otros países como Chile o Colombia, donde también tienen presencia de Farmacias Similares.

Carmina González señaló: “Víctor González Herrera fundó el Movimiento Simiplaneta. Hemos apoyado más de 50 proyectos a lo largo de la República, como reforestación, manglares, liberación de tortugas y protección de especies en peligro de extinción. Trabajamos con las comunidades y les damos también trabajo, además de educación ambiental en escuelas con el equipo de Simiplaneta y la gente de las fundaciones”.