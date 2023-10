¿Qué patología tiene César Santiago de la serie Ellas soy yo de Gloria Trevi?

César Santiago, interpretado por Jorge Poza es uno de los personajes principales de la bioserie de Gloria Trevi, Ellas soy yo.

En la trama César Santiago aparece como un reconocido productor y compositor, que se dedica a trabajar con diferentes niñas y adolescentes a quienes les promete prepararlas para convertirlas en estrellas. Esto haría suponer que el personaje César Santiago sería en la vida real Sergio Andrade.

Gloria Trevi se convierte en una de sus víctimas, cuando César Santiago acepta que participe en el lanzamiento de su grupo Fresas Salvajes; más tarde le permite su ingreso a la academia y posteriormente se convierte en mánager.

Lo que al principio parece un sueño hecho realidad para Gloria Trevi, al poco tiempo se convierte en una pesadilla, debido a que César Santiago ejerce un gran poder de manipulación en cada una de las chicas con quienes trabaja.

César Santiago se gana el cariño de Gloria Trevi. / Ellas soy yo: Captura de pantalla

De castigos a la menor provocación, maltratos físicos y psicológicos, abuso, ofensas, ataques, César Santiago iba minando la autoestima de sus víctimas a la par que las seducía para enamorarlas.

Sin duda, este personaje ejemplifica a un psicópata narcisista, un desorden de la personalidad, que te explicaremos a continuación.

¿Qué desorden de la personalidad tiene César Santiago?

Según la especialista, Estela Durán explicó en el programa Hoy, que César Santiago tiene un perfil de psicópata narcisista, que mezcla rasgos de psicopatía y de personas con el trastorno de la personalidad narcisista.

¿Qué características tiene un perfil psicópata narcisista?

Un psicópata narcisista desde fuera, suele parecer persona atractiva, carismática y seguramente encantadora.

Candela Molina, psicóloga, los describe como personas “persuasivas, seductoras, egocéntricas, con una imagen grandiosa de sí mismas y una aparente autoconfianza”.

Imagen exaltada de uno mismo

Exagerada necesidad de admiración, se sienten superiores.

Magnifican sus logros, pueden mentir o exagerar.

Se siente con derecho a todo, se comporta arrogante y altanero.

Carente de empatía, incapacidad de conectar con el otro.

Crueldad hacia las personas.

No asumen la responsabilidad de sus actos y las consecuencias de estos.

Se comportan de manera explotadora en sus relaciones laborales, familiares y sentimentales.

No toleran la crítica o la humillación.

Utilizan la manipulación y el engaño con tal de satisfacer sus deseos.

No le importa si su proceder afecta a los otros.

Asumen que le tienen envidia pues están convencidos de ser superiores.

Consideran a los otros inferiores, se siente con la libertad de menospreciarlos.

No percibe como errónea su conducta.

Jorge Poza da vida a César Santiago en Ellas soy yo.

¿Existe una cura?

El doctor y psicólogo, Robert Hare explica en su documental La mente del psicópata, que no existe un tratamiento para un perfil psicópata debido a que no consideran como erróneos sus comportamientos y no sienten la necesidad de cambiar.