Reality shows: Entre relaciones tóxicas, desempleos, escándalos y jugosos contratos ¿ficción o realidad?

Desde principios del 2000, los reality shows se convirtieron en una excelente fuente de mercadotecnia para las televisoras.

Gracias a sus contenidos, se han hecho atractivos para los televidentes. Pero no solo eso, sino que también dieron origen a romances entre sus participantes, peleas, desacuerdos, accidentes, estrategias comerciales, jugosos contratos y, en algunos casos, el odio de los fanáticos.

Aquí te presentamos algunos de los ejemplos que, sin duda, han logrado un lugar preferente en la televisión.

“Big Brother”: Participantes amados y otros odiados por el público. Algunos hasta en la política pararon.

La primera edición de este reality realizado en México fue en 2002, bajo la conducción de Adela Micha. Participaron 12 concursantes desconocidos: seis hombres y seis mujeres. Estuvieron aislados 106 días y vigilados por varias cámaras de televisión las 24 horas. Este programa generó un morbo impresionante en el público, que estaba atento a todo lo que los participantes hacían. No faltaron romances, peleas, pleitos y la fama espontánea de los integrantes. Muchos quisieron seguir dentro del mundo del espectáculo. Algunas fueron conductoras, como Rocío Cárdenas y Denisse la ‘Mapacha’.

Uno de los personajes más polémicos fue Azalia Ojeda, quien ganó fama de ser conflictiva por las peleas con sus compañeros. En 2011 los reflectores voltearon nuevamente hacia ella tras ser grabada mientras insultaba a policías de la Ciudad de México. Entre otras cosas, los llamaba “asalariados”. En redes la apodaron “Lady Polanco”. En 2021 fue detenida, acusada de intentar cobrar 350 mil pesos con un cheque supuestamente robado.

Otro de sus participantes fue el ‘Pato’ Zambrano quien logró colarse en la política en su natal Monterrey.

Big Brother / Big Brother: Facebook/ Instagram: @monicasirianni

Big Brother Vip: Isabel Meadow se ganó el repudio del público y Sergio Mayer causó polémica por un romance.

En 2003, Isabel Madow causó polémica cuando la mandaron de intercambio al Gran hermano España, donde el público la “satanizó", según sus propias palabras. Esto provocó que se le cerraran muchas puertas en el mundo laboral. “El país se escandalizó porque me puse una tanga y me besé con un español”.

En la cuarta edición de reality en 2004, Sergio Mayer y Fabiola Campomanes iniciaron un romance muy criticado, ya que ella era una de las mejores amigas de la expareja de Sergio, la actriz Bárbara Mori, de quien acababa de separarse.

. @Isabel_Madow habla de su separación con su exesposo cuando entró a trabajar con #Brozo y su escandalosa participación en #BigBrother, donde fue satanizada por aparecer en tanga y besarse con alguien más.#MinutosQueCambian: https://t.co/RARtNxCr9S pic.twitter.com/QIvgrWzWeF — El minuto que cambió (@elminutoque) May 21, 2023

La Academia y sus romances entre los alumnos

Desde el inicio de las transmisiones de la primera generación, en junio de 2002, este reality, que contaba con 14 participantes, generó un sinfín de situaciones que tenían a los seguidores pegados al televisor.

Una de ellas fue el romance de Yahir y Nadia. Gracias a su historia de amor lograron captar gran cantidad de seguidores. Sin embargo, solo fue un romance momentáneo. Al salir del programa, cada quien siguió con su vida. Lo mismo pasó con Víctor García y Myriam Montemayor, ganadora del concurso, así como con Raúl Sandoval y María Inés. Estos últimos incluso cantaron juntos en algunos conciertos. Ambos llegaron con noviazgos a “La Academia”, pero decidieron terminarlos y continuar su relación ya estando fuera del programa. Incluso hubo anillo de promesa. Al final, su relación no prosperó y cada uno siguió con su vida.

Al término del programa, todos los integrantes se aventuraron a realizar una gira por el interior del país, aprovechando el éxito obtenido. Gracias a ello, cantantes y promotores obtuvieron jugosas ganancias.

La Academia es desenmascarada por Melissa Barrera / Facebook: La Academia

Cuarta Generación de La Academia: Las peleas entre Lolita Cortés y Jolette subieron el rating

Se estrenó en 2005. La cuarta generación incluyó a 18 concursantes, nueve mujeres y nueve hombres. El conductor fue Alan Tacher. Lo que llamó más la atención fueron las peleas constantes entre la jueza Lolita Cortés y la alumna Jolette. Estos pleitos permitieron que la participante ganara fama y no fuese eliminada durante varias semanas. Al salir del programa tuvo infinidad de contratos y en fechas recientes ha sido conductora invitada en diversos espacios televisivos.

Enamorándonos: Fue señalado de ser un semillero de prostitución

Este reality, estrenado en octubre de 2017, ganó rápidamente popularidad entre los televidentes. En este, chicos solteros acudían en busca del amor. De inmediato comenzaron a surgir los escándalos entre participantes, quienes se acusaban de infidelidad. La gran polémica estalló cuando el participante apodado “el abogado del pueblo” reveló a TVNotas que supuestamente las integrantes del reality eran obligadas a formar parte de un catálogo sexual para prostituirse.

Durante la séptima emisión de Acapulco Shore dos de sus participantes se agarraron a golpes. Y algunos integrantes han tenido sexo en vivo.

Este reality de MTV no ha estado exento de polémica. Muchos criticaron que no aportaba nada bueno al televidente. Pero otros seguían pendientes de sus emisiones, para ver a sus participantes de fiesta en fiesta, emborrachándose, pelando y hasta teniendo relaciones sexuales en vivo. En su séptima temporada, estrenada en 2020, llamó la atención la pelea entre Mane y Dania, que llegó hasta los golpes. Esto generó mucho rating. Otro de los participantes (Jawy) se metió en la pelea, y tiró al piso a Dania, hasta dejarla inmóvil. Por ello, fue duramente criticado. Los seguidores pidieron cancelar el programa o expulsarlo por promover la violencia de género.

Fue en noviembre pasado que anunciaban su boda. / Instagram: @kuury__

Guerreros 2020: El romance de Ferka

Tras un escándalo por su polémico truene con Frida Sofía, Christian Estrada fue invitado a Guerreros 2020. Ahí conoció a la actriz María Fernanda, conocida como “Ferka”.

Aunque al inicio se cayeron mal, al poco tiempo se mudaron a vivir juntos. Ella se embarazó y dos años después se separaron.

El flechazo se dio muy rápido y a los tres meses de conocerse se fueron a vivir juntos a casa de ella. / Archivo TVNOTAS

Exatlón 2020 fue señalado de homofóbico por censurar la dedicatoria de una participante a su novia

Mati Álvarez, tras ganar una de las pruebas, dedicó la medalla a su pareja, de nombre Irene. Según sus palabras, la producción censuró el momento en el que Mati le dedicaba su triunfo.

La gran final estuvo muy reñida / Instagram: @exatlonmx

Master Chef 2021, se canceló por brote de coronavirus. Paty Navidad fue criticada por alentar a no vacunarse.

En medio de las grabaciones de MasterChef ocurrió un brote de coronavirus. Entre los contagiados estuvieron Rebeca de Alba, Laura Flores, los chefs Fernando Stovell y José Ramón, y Paty Navidad. Esta última fue duramente criticada por el público, ya que comenzó a difundir información falsa sobre el coronavirus y las vacunas, y llegó a alentar a sus seguidores a que no se vacunaran.

Paty Navidad. / Instagram: @laseoaneoficial y @patricianavidad_oficial

Reto 4 elementos: En 2022 algunos de sus participantes sufrieron fuertes accidentes

Este fue el caso de la actriz Haydeé Navarra. En una de sus pruebas cayó y se rompió las prótesis de pecho. “En marzo comencé a grabar el reality Reto 4 elementos. En uno de los juegos caí de pecho y me vino una contractura. Dentro del reto en la ‘pista de aire’, me aventé de una tirolesa y, por no levantar los pies, en vez de caer de pie, lo hice completamente de pecho y panza. Sentí de inmediato el impacto, ya que fue muy fuerte.

Por la euforia y la adrenalina del momento seguí el juego sin darle mucha importancia. Esto me llevó al quirófano, porque ya tenía el líquido de los implantes regado por dentro”

La casa de los famosos 2 (Telemundo): Laura Bozzo se quedó sin programa.

La conductora, que había firmado un contrato en Imagen Televisión para presentar su programa Que pase Laura, recibió la llamada de Telemundo para participar en el reality. Ella pensó que saldría a tiempo de arrancar su emisión en Imagen, pero el tiempo corrió y ella seguía dentro. Por ello, se dijo que incumplió su contrato. Jamás pensó que el público la salvaría tanto tiempo. Al final, Imagen la reemplazó por Gaby Crassus.

Laura Bozzo. / Clasos

La casa de los Famosos México: Barbara Torres fue señalada de transfóbica

En una de las nominaciones de la boxeadora ‘Barby’ Juárez, Bárbara Torres dijo que, si se iba, ella sería la "única mujer entera” que quedaría en la casa. Cuando Wendy volteó a verla, Bárbara le dijo: “Tú tienes te... y pi..., y ella tiene solo con... Entonces es la única”. La influencer le respondió: “Ajá, sí, yo lo sé". Sergio Mayer intervino y le pidió a Torres ser más incluyente con su compañera. Poncho de Nigris respondió: “Wendy entró como mujer a la casa y es de las seis mujeres”

Bárbara Torres se convirtió en la sexta eliminada.

/ Facebook: Bárbara Torres

En La casa de los Famosos México, el noviazgo de Ferka y Jorge Losa ¿Fue una alianza comercial?

Una de las parejas que dio mucho de qué hablar fue Ferka y el español Jorge Losa. Habían sido captados juntos antes de ingresar al programa, pero él no sabía si quería tener algo serio con ella.

Cuando ella fue expulsada, él le dedicó todos sus triunfos. También le compuso una canción: “Pégate pa’ mí". Finalmente, cuando él salió, grabó la canción, con todo y video. Logró su objetivo, que era ganar dinero con la canción en las plataformas musicales.

Ferka y Jorge Losa.

/ Instagram

La casa de los Famosos México: Wendy Guevara y Nicola Porcella consiguieron millonarios contratos en televisión

Según se informó, antes de entrar a este reality, Wendy aseguró un contrato de exclusividad con Televisa, un departamento y una camioneta, ya que la empresa preveía su boom y quería tenerla en sus filas. Se llegó a comentar que ganaría 350 mil pesos al mes, junto a los cuatro millones de pesos que se llevó por ser la ganadora indiscutible. Tras su paso por el programa le llovieron ofertas de trabajo. Se dice que formará parte de la segunda temporada del programa El príncipe del barrio.

Además, le producirán su propio talk show, similar al desaparecido Hasta en las mejores familias, para transmitirlo en canales de paga. Si obtiene el rating esperado, podría llegar a televisión abierta. También se decía que participaría en la nueva telenovela de Juan Osorio. Finalmente, obtuvo un sinfín de contratos para sus presentaciones personales en antros y bares gay en México y algunos países del extranjero.

Wendy Guevara / Facebook: Wendy Guevara

Asimismo, hace unas semanas se dio a conocer que Nicola Porcella también firmó un contrato de exclusividad con Televisa. Esto le ayudará a cumplir sus planes en México. Supuestamente ganará 300 mil pesos al mes, además de un departamento y un auto. También lo prepararán para su próximo debut como actor en la misma novela de Osorio en la que participaría Wendy.

Parece que también comenzará en la conducción, que es lo que a él le gusta, con algunos programas deportivos y otros de entretenimiento del fin de semana. También se prepara su participación en el proyecto Las estrellas bailan en Hoy.