Romina Marcos revela que padece herpes zóster; habla de su lucha contra esta enfermedad

El herpes zóster es una infección que causa un doloroso sarpullido en la piel; el cual ha afectado a Romina Marcos.

La cantante y participante de MasterChef Celebrity compartió con sus seguidores un video en el que asegura no se encuentra del todo bien estos días, pues recientemente le diagnosticaron herpes zóster, enfermedad que le ha provocado erupciones en la piel.

“Días atrás me empezó un dolor de cabeza en un lado de mi cara. Fui con mi doctor y me comentó que probablemente se debía a la ansiedad, pero después empecé a sentir como agujas en la frente, mucho ardor y vi agujas en la frente, y vi que me salían manchas rojas en la frente y en el párpado derecho”, comenzó relatando Romina.

La hija de Niurka, reveló que tras estos síntomas decidió visitar nuevamente a su médico y este le confirmó que padece herpes zóster, infección que provoca dolorosas erupciones en la piel.

“Vaya sorpresa lo que tengo es herpes zóster. La razón es que somaticé mis emociones. Al no trabajar un dolor psíquico el cuerpo lo saca, lo libera, y pasan este tipo de cosas”, dijo a sus seguidores.

Romina Marcos ha destacado entre los participantes de MasterChef Celebrity. / Facebook: Romina Marcos

Romina relató que su cara comenzó a mostrar más erupciones, al grado que no podía abrir el ojo, afortunadamente ya está en tratamiento y ha comenzado a mejorar.

“A partir de este diagnóstico mi cara empezó a empeorar, al otro día amanecí con el ojo inflamado y al día siguiente mucho más inflamado. Hoy en día estoy en tratamiento. Ya estoy sanando, mejorando. Ya pude abrir mi ojito”, comentó.

La cantante compartió que lo más duro es que siente que se descuidó emocionalmente y el exceso de estrés por cumplir las altas expectativas que implica ser una figura pública la han llevado a recibir muchas críticas en redes sociales.

@romimarcos Haciendo catarsis y responsabilizándome de mi salud mental decidí compartir mi situación 🤍 esta bien estar mal. Les mando mucha luz ✨ ♬ sonido original - Romi Marcos

“Lo más difícil es que al no trabajar mis emociones llegué a esto. Me solté dejé de agarrarme de la mano y eso duele más que un diagnóstico de herpes zóster.”

Romina Marcos ha sido criticada anteriormente por su peso, la joven ha compartido lo duro que ha trabajado para los comentarios no la afecten.

“Seguramente seguiré siendo funada en las redes, siendo criticada, pero voy a trabajar todos los días en ser una mejor persona por y para mí, no para nadie más”, concluyó Romina.

Romina Marcos se sinceró con sus seguidores sobre su enfermedad. / Facebook: MasterChef Celebrity 2023

¿Qué es el hérspes zóster?

Según la Clínica Mayo, el herpes zóster es una infección viral que causa una erupción dolorosa. El herpes zóster pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Por lo general, aparece como una franja de ampollas que envuelve el lado izquierdo o derecho del torso.

La causa del herpes zóster es el virus varicela-zóster, el mismo virus que provoca la varicela. Después de contraer varicela, el virus permanece en el cuerpo de por vida. Años más tarde, el virus puede reactivarse como herpes zóster; se desconoce que reactiva el virus.