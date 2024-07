Rubén Carbajal: “La infidelidad no es una herida de amor, sino de ego. Hay tantas infidelidades como parejas”

El doctor Rubén Carbajal, nos confesó: “Desde niño quise ser actor pero mi papá no me lo permitió". Hace 19 años, el también sexólogo, realizó su sueño, no sólo como actor sino dramaturgo a través de El secreto que separó a los hombres de las mujeres.

Actualmente, además de continuar con A un orga... del divorcio, se presenta con Infidelidades, obra que considera su ópera prima:

“A un orga... del divorcio tiene que ver con el potencial de separación de la pareja y cómo los personajes logran darle la vuelta; no solo no se divorcian sino recuperan el amor y la pasión”.

Lee: Karime Pindter será confrontativa en ‘La casa de los famosos México’: “Hay que cantarles el precio”

MÉXICO, CDMX; 13 DE JULIO DE 2024.- ASPECTOS DE LA OBRA DE TEATRO INFIDELIDADES CON EL DR RUBEN CARBAJAL Y KAREN OCAMPO / LUIS PEREZ/TVNOTAS

“Estoy a punto de sacar mi cuarto libro que se titula como la obra: Infidelidades. Lo pongo en plural porque existen un sin número de infidelidades y serían tantas como cuantos individuos y parejas existen”.

“Mi gran crítica al tema de infidelidad es que la mayoría de las personas, incluso los mismos especialistas, tasan la infidelidad de forma pareja, con las mismas consecuencias, y casi con el mismo móvil, y no. La más obvia es que no nada más el hombre es infiel sino las mujeres también”.

“Los que tienen la fama de infieles son los hombres. Es un prejuicio sexista, un tema de género. Ellas son más discretas, pero podemos decir que estamos parejos en porcentajes”.

Checa: Gala Montes niega haber sacado del clóset a Bárbara Islas ¡y ya no quiere saber de ella!

MÉXICO, CDMX; 13 DE JULIO DE 2024.- ASPECTOS DE LA OBRA DE TEATRO INFIDELIDADES CON EL DR RUBEN CARBAJAL Y KAREN OCAMPO / LUIS PEREZ/TVNOTAS

“Hace décadas los porcentajes de infidelidad eran: 80 % los hombres, 20% las mujeres, pero desde que surge la pastilla anticonceptiva, la revolución femenina, que la mujer ya tiene sus propios ingresos, que no solo se queda en casa, aumentan las tasas de divorcio. Todo esto influyó en que la mujer se sienta más segura y más en libertad de ser infiel”.

“La infidelidad no es solo física. También está la psicológica o fantasiosa. A veces te puedes ir a la cama con tu pareja pensando en otra persona. Es parte de la naturaleza humana, del inconsciente. Sin embargo, hay grupos que lo consideran infidelidad: '¡Que poca que se estás conmigo y estás pensando en otro!’ Si sucede solo de repente, no se toma como infidelidad, pero si es constante, hay infidelidad tácita”.

“Otra que no se habla es cuando tu elección de fantasía está siempre en alguna de tus exparejas o en tu cuñado o cuñada. Infidelidades plantea todas estas variantes que tiene el tema y no nada más lo topamos a que él me fue infiel con la secretaria y quiere terminar la relación”.

Mira: Itzel Barro conquistó al Capi Pérez en las redes sociales ¡Flechazo virtual!

MÉXICO, CDMX; 13 DE JULIO DE 2024.- ASPECTOS DE LA OBRA DE TEATRO INFIDELIDADES CON EL DR RUBEN CARBAJAL Y KAREN OCAMPO / LUIS PEREZ/TVNOTAS

POR NATURALEZA, SOMOS POLÍGAMOS

“Si volteamos la situación 180º, la naturaleza humana no es monógama. La monogamia es un invento social. La infidelidad no es una herida de amor sino de ego. El amor es algo más profundo. Un paciente me ha dicho: ‘Doctor, quiero que me ayudes a sanar mis heridas de infidelidad. La amo pero quiero sanar el coraje y tristeza que esto me generó'. Claro que pega a la autoestima. Quieras que no, siempre hay una parte de sentirte vulnerado por algo que sientes te faltó y por lo que tu pareja se fijó en otra persona, y no necesariamente es así”.

“La obra es muy fuerte. Diría que es mi ópera prima, mi gran realización como actor. Está fuertísima. Tiene un mensaje brutal para las parejas. Rompe muchos esquemas”.

“Una de nuestras propuestas es que no necesariamente tienes que terminar una relación por una infidelidad. Se puede perdonar. No me refiero a la infidelidad por deporte, sino de un matrimonio donde no ha habido engaño, pero hay un desliz, y no por eso vas a tirar 25 años de una relación buena.”

¿Se pueden sanar las heridas de la infidelidad?: “Sí. Si ya no había amor, es la gota que derrama el vaso, pero si lo hay, aprendes a capitalizar la experiencia, reconstruir mejor la relación. Para lograrlo tiene que haber: amor, inteligencia emocional y madurez emocional. Esta última por lo general va ligada a la edad, a la experiencia de la vida”.

No te pierdas: Manu NNa, hermano de Michelle Rodríguez, la ve muy enamorada de Victoria García: “La apoyamos al cien”