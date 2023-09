Sam Smith rompe en llanto en su primer concierto en México

La noche de este jueves 14 de septiembre se mostró, tremendamente conmovido, Sam Smith en el primer concierto de su tour ‘Gloria’ en el Palacio de los Deportes en la CDMX.

El lugar lució totalmente lleno y Sam fue ovacionado en reiteradas ocasiones por sus fans, lo cual provocó que el cantante llorara en varias ocasiones y no parara de agradecer a México por su cariño.

El show estuvo dividido en 3 actos: Love, Beauty y Sex, lo que provocó que conforme avanzaba el espectáculo, este fuera más atrevido tanto en el vestuario del intérprete como en las coreografías de él y sus bailarines.

Sam lució extravagantes vestuarios durante su concierto / Cortesía

La noche comenzó con sus grandes clásicos Stay with me y I’m not the only one que llenaron de romanticismo el lugar.

Entre los temas más aplaudidos se encontraron Too good at goodbyes, Diamonds, Dancing with a stranger, Lay me down y Promises.

Los fans de Sam corearon todas las canciones / Cortesía

Sam puso a bailar a todo el público con su gran éxito Latch, el cual también fue uno de los favoritos de la noche.

La velada cerró con Gloria, Human nature (cover de Madonna,) y su gran éxito Unholy.