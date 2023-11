Sir Paul McCartney regaló una noche mágica y le gritó a México: “Son a toda ma…”

Llegó el día esperado. Paul Mc Cartney, leyenda viva del rock and roll, con más de 60 años de carrera ininterrumpida, se presentó en el Foro Sol, con la asistencia de 70 mil personas.

Este jueves, dará su segundo concierto gracias a la demanda de sus seguidores.

En su primer show, llegaron varios famosos. Pudimos ver a figuras como Lenny Kravitz y Drake Bell, además de Leonardo de Lozanne, Grettel Valdés y Paul Stanley con su prometida.

Paul Mc Cartney regresó a México para presentarse en el foro Sol con “Got back tour”, luego de 7 años de haber cantado en el estadio Azteca con “ One on One tour” / Cortesía OCESA

Entre el público, el cantante hizo saber, que se encontraba su esposa Nancy Shevell.

El ambiente del concierto fue fenomenal, lleno de energía y buena vibra, como la música que interpreta el cantautor británico y la banda que le acompaña.

Fans de todas las edades, desde sus contemporáneos hasta las nuevas generaciones, llegaron para vivir la noche mágica que sólo grandes como Sir Paul pueden ofrecer.

La gente arribó hasta con dos horas de anticipación. El congestionamiento vial no se hizo esperar y la presencia de vendedores de comida y todo tipo de recuerdos.

Tiene 81 años y luce impecable. Su show duró cerca de 3 horas. Fue una noche de nostalgia, donde no dejó de interpretar temas de la época de Los Beatles, como “Love me do” , “Obla di obla da”, “Let it be”. / Cortesía OCESA

Aunque inicialmente el concierto estaba programado para tener una duración de dos horas, los fans no querían que Paul se fuera; pedían más y más, y el show duró casi tres horas. La gente feliz coreaba el clásico olé olé olé de los estadios de fútbol y el cantante se mostró fascinado.

McCartney tuvo el detalle, la mayor parte del tiempo, de hablar en español por lo que no dejó de apreciar el cariño del público, diciendo: ‘son a toda madr…’

Dijo estar feliz por estar de vuelta en México después de 6 años. Recodemos que la úñltima vez que se presentó en nuestro país fue en el estadio Azteca con la gira One on one tour.

Casi al final del concierto, después de tanto amor del público mexicano, Paul apareció ondeando una bandera gigante de México, seguido de sus compañeros con la bandera de Inglaterra y de la comunidad LGBT .

Casi al final del concierto, Paul apareció ondeando una bandera gigante de México, seguido por sus compañeros que llevaban las banderas de Inglaterra y de la comunidad LGTB. / Cortesía OCESA

Paul interpretó temas de todas las épocas. Entre las canciones inolvidables: “Love me do”, “Let it be”, “Live and let die”, “Hey Jude”, “I´ve got a feeling”, “She is a woman”, “Birthday” y “Sgt. Pepper”, entre otras.

Mañana jueves se espera otro rotundo sold out en el Foro Sol de la Ciudad de México.