Werevertumorro defiende a Bárbara de Regil tras las críticas por su triunfo en ¿Quién es la máscara?

El 2023 dejó momentos memorables en el mundo del entretenimiento, prueba de ello es la gran controversia que causó la final del exitoso programa ¿Quién es la máscara? En él, cerró el año por todo lo alto Bárbara de Regil pues ganó con el personaje de Puercoespunk.

La actriz ha sido muy criticada desde que reveló su identidad pues hay quienes aseguran que de haber sabido que ella se escondía tras ese personaje no hubieran votado por ella.

Ante la ola de comentarios, el famoso bloguero Werevertumorro, que quedó en tercer lugar con el personaje de Jaguar, por primera vez habló de esta polémica y lo hizo en exclusiva para TVNotas.

“Ella se rifó, mucha gente comentaba en redes sociales cosas negativas pero antes de que se supiera que era Bárbara todos querían que ganara Puercoespunk... Creo que hizo un gran trabajo, sobresaliente, que a pesar de que haya gente que no comparta su forma de ser en redes sociales, el trabajo que realizó con la máscara la llevó hasta la final y triunfó”. Werevertumorro

Instagram

Lo que sí es que reconoce que le hubiera gustado ser sometido a la votación del público en casa, en este caso con Bárbara y Carlos Baute que fueron los finalistas, “hubiera estado muy interesante que el público que está en sus casas votara por mí para ver si ganaba, me daba curiosidad, era más por vanidad, pero no se logró y me voy satisfecho”.

Sobre cómo surgió la oportunidad nos dijo “platiqué con mi hermano el Escorpión dorado que él ya había estado y me lo recomendó totalmente, me dijo que era una gran experiencia”.

Jaguar sería Werevertumorro / Instagram

Werevertumorro no creyó llegar a la final

Revela qué fue lo que pidió para estar en el reality, “que fuera un personaje que no tuviera un atuendo tan grande y estorboso. Y cuando me enseñaron a Jaguar estaba impresionante, el traje maravilloso, creo que fue el mejor de toda la temporada”.

Sobre si creyó que iba a llegar a la final nos dijo “para nada, yo creí que iba a salir en los dos primeros programas, pero al público le gustaba mucho y me iba salvando semana tras semana. Eso me llenó de mucha confianza”.

Cortesía Televisa

Werevertumorro y Escorpión dorado debutarán en la Kins League

Por otra parte nos adelantó que con el Escorpión dorado participará en un proyecto muy importante, “vamos a tener un equipo juntos en la Kings League, que es la liga de Gerard Piqué, que fue un acontecimiento en España y ahora viene a México producido por Televisa y será un suceso”.