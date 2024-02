¿Ya tienes plan para San Valentín? Aquí te dejamos algunos conciertos que habrá el 14 de febrero

Este miércoles es 14 de febrero y se celebra una vez más el día del amor y la amistad en nuestro país y en varias partes del mundo, por lo que varios artistas están preparando conciertos para cantarle al amor en el Teatro Metropólitan.

La primera que estará en el Metropólitan será Aida Cuevas para celebrar este día junto a su hija Valeria, a quien está lanzando como cantante ranchera. En una entrevista con la prensa, la gran exponente de la música vernácula confesó que le gustaría morir arriba de un escenario.

Aida Cuevas “Estaría muy contenta de que me diera un paro en un concierto, arriba del escenario, que es el lugar que más amo y donde he sido muy feliz”.

La cantante de grandes éxitos rancheros confesó que en esta presentación será más romántica que nunca, retomando grandes canciones que ha grabado de autores como su amigo Juan Gabriel.

“No lo puedo dejar fuera de este show, es la forma de rendirle homenaje hasta estos días”. Aida Cuevas

Aída Cuevas fue hospitalizada de emergencia / Instagram

Manoella Torres también celebrará el día del amor y la amistad

Para el próximo viernes 16 de febrero, “La mujer que nació para cantar” subirá al escenario del centro de la Ciudad de México para celebrar 50 años de carrera ininterrumpida.

Manoella Torres “Llevo más de 1 año con esta gira y estoy agradecida de que la gente, mi público, no me deje bajar. Pero esta será la última, porque en marzo y abril vienen nuevas sorpresas y estamos preparando eso”.

La intérprete de éxitos como “Te voy a dejar de querer” y “Ahora que soy libre” confesó que aún sigue con la misma energía y ganas como el primer día.

“Esas no se quitan, yo sigo sintiendo los nervios cada vez que me subo al escenario. El día que ya no sienta eso, creo que me retiraré, pero eso no creo que pase”. Manoella Torres

Manoella Torres se presenta en el teatro metropólitan / Instagram

Para cerrar esta semana romántica, el próximo 17 de febrero subirán a este mismo Teatro Metropólitan Estela Núñez y Jorge Muñiz, quienes, simpáticos como siempre, confesaron lo contentos que están por este cierre.

Coque Muñiz “Llevamos ya 6 funciones aquí y cada noche es diferente. Cantar con la señora Estela Núñez es un deleite y un placer, y a la gente le gusta la mancuerna que hemos logrado”.

Mientras que Estela Núñez mencionó: “Yo pensaba retirarme desde hace años, pero el público no me deja. Entonces, mientras me pidan, aquí estaré para todos ustedes”.

Los boletos ya están a la venta y quedan pocos en diferentes zonas. Además, cada uno tiene programadas, por su cuenta, varias presentaciones en el interior de la república. Todos estos shows están bajo la batuta de Sergio Gabriel, quien agradece siempre el apoyo a sus espectáculos.

