Actriz de La reina del sur confiesa tras casarse con su novio más joven, que no viven juntos ni se hablan

Pese a que la actriz colombiana, Alina Lozano quien interpretó a Margarita en ‘La reina del sur’ y el influencer Jim Velásquez han enfrentado críticas por su relación debido a la diferencia de edad, demostraron que el amor triunfó y llegaron al altar la semana pasada.

La actriz de 54 años y el influencer de 23 están dando de qué hablar porque a nos días de su boda, Alina comentó en una transmisión en vivo que actualmente no están viviendo juntos porque él se fue de su casa y que han tenido poco contacto.

“Me estoy preguntando: ¿Dónde está mi marido? Yo creo que él está en crisis… Se fue para donde mis suegros, lo cual me parece bien”, reveló.

Y agregó: “Él me dijo: ‘Cuando ya terminemos, nos casamos y todo eso. Tú sabes que en este momento no es la luna de miel, sino que todo lo tenemos organizado’. Y yo estuve de acuerdo con eso”.

Alina acusó también que no tienen mucha comunicación a pesar de que ya son marido y mujer: “No hablo con él. Entiendo que quiera oxigenarse, compartir con sus papás, pero yo no me comunico con él. Le escribo y no me responde… y si lo hace, me contesta lo estrictamente necesario y cosas de trabajo”.

La actriz que ahora también es influencer, indicó que este comportamiento se debería a los celos que su ahora esposo siente de uno de sus compañeros de trabajo: “Acá les voy a decir qué es lo que está pasando: Está en crisis de celos. ¿Por qué? (Por) Sebastián que es mi Community manager”, confesó.

Él es Sebastián, el Community manager que ha desatado los celos de Jim:

Él es el community manager de la actriz, esl que desató los celos de Jim / Instagram

Según Alina, Jim le tiene celos a Sebastián porque han estado muy cerca después de la boda para saber estrategias para sus redes sociales, algo que su esposo interpreta como algo más: “Por alguna razón que desconozco, Jim le tiene unos celos, pero ya rayando en… como es él cuando entra en crisis, es que se aleja”, explicó.

La actriz reconoció que siente “rabia” porque le parece “egoísta de su parte” porque “él sabe perfectamente el tipo de mujer que soy”.

Alina y Jim ya están en crisis y llevan unos días de casados / Instagram

Además dijo que no buscará a su esposo para arreglar el malentendido y tituló el video como “este matrimonio ya está en crisis”: “Si él se va por las razones claras, yo lo entiendo perfectamente, pero eso no quiere decir que yo deje de trabajar o que no pueda hacerlo con Sebastián. Eso nunca lo voy a hacer”.

Y finalizó: “He aprendido a valorarme y a quererme muchísimo. Antes sí me rasgaba las vestiduras, (pero ahora) no. Aparecerá cuando tenga qué y lo hablaremos”.