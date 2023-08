Aitana habla de su noviazgo con Sebastián Yatra y anuncia concierto en México

Aitana adelantó que en su nuevo disco hay tres colaboraciones, una de ellas con Danna Paola.

La cantante española Aitana, quien es una de las máximas estrellas actualmente en su país tras ganar el segundo lugar en el reality Operación Triunfo en 2017 y además es novia del colombiano Sebastián Yatra, ofreció una conferencia de prensa para anunciar su presentación en el Auditorio Nacional el próximo 24 de noviembre.

Aitana vuelve a nuestro país con su gira Alpha Tour 2023, la punta de lanza para preparar el terreno de su nuevo disco, y cuya música es un pop muy actual sobre bases electrónicas y toques de los 90, dirigido a una generación con valores y en búsqueda de cambio.

Al respecto, la joven comentó: “Ha sido temprano llegar al Auditorio Nacional. Yo creí que me costaría más, pero me siento muy agradecida con el público mexicano porque me he sentido muy querida desde el primer momento que llegué. La primera vez me recibieron con flores, girasoles y fue algo muy tierno para mí".

Aitana realizó una conferencia de prensa para anunciar su concierto en México. No puede creer que haya llegado al Auditorio Nacional. / Alejandro Isunza

Añadió: “Es una gira totalmente nueva. En Latinoamérica había hecho conciertos más pequeños y ahora es un show como el que he realizado en España con todo y bailarines, además de que espero tener algunos invitados”.

Sobre su relación con Sebastián Yatra y los paparazzis que la persiguen y que delataron la relación entre ellos dijo: “Soy muy feliz con el trabajo que hago y con el tiempo te das cuenta que perder tu privacidad con las fotos que te sacan es consecuencia del trabajo. Yo no puedo controlar las imágenes que sacaron. Nosotros no habíamos dicho nada (de su noviazgo) y la gente estaba expectante, pero yo estoy muy feliz. Lo conozco de hace mucho tiempo y le admiro bastante a Sebastián”.

El noviazgo entre los jóvenes artistas se destapó luego de unas fotografías que les tomaron juntos / Instagram:@sebastianyatra

Finalmente señaló que en su nuevo disco habrá tres colaboraciones, “una de ellas será con Danna Paola. Estuvimos hace como un mes grabando las dos el video en Ibiza y es un tema espectacular, muy divertido. La conocí en Madrid desde que empecé y me encanta lo que hace. Y los invito a que no se pierdan este gran concierto”, finalizó.