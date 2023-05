Alejandro Sanz publica alarmante mensaje y sus fans se preocupan: “no estoy bien”

Se desconoce la razón por la cual Alejandro Sanz admitió sentirse, triste y cansado a pocos días de retomar su gira en España.

Alejandro Sanz, quien recientemente estuvo en diferentes países de Latinoamérica como México, se prepara para continuar con su gira en España.

En medio de la pausa de su tour, Alejandro Sanz, quien es uno de los cantantes españoles más reconocidos a nivel mundial, dio a conocer que está pasando por un momento difícil.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, admitió el intérprete de Corazón Partio, El Alma Aire.

Alejandro Sanz reveló que se encuentra triste y cansado. / Facebook: Alejandro Sanz

El cantautor agregó: “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer”.

Continúo: “Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

El cantautor quien retomará su gira el próximo 3 de junio en Pamplona, generó preocupación entre sus seguidores, quienes escribieron en los comentarios mensajes de apoyo al cantante.

Los seguidores de Alejandro Sanz se preocuparon ante el mensaje del cantautor en Twitter. / Facebook: Alejandro Sanz

Sin embargo, Alejandro Sanz, también logró una inesperada ola de empatía de diversos seguidores, quienes le escribieron que también se sentían de tristes y le agradecían por mostrarse humano.

“Te acompaño, sin palabras, en silencio, pero allí, porque abrirse y ser vulnerable… vivir a corazón abierto, es la única manera de tocar la vida y dejarse llevar por ella, hasta el fondo, como la ola que nos hace revolcar al intentar surfear nuestra existen”, comentó uno de sus seguidores en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento se desconoce la razón de este malestar, sin embargo, recibió miles de reacciones por parte de sus fans.