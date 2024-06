Aleska Génesis no estuvo con Christian Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Fue invento”

Entre las cosas que más dieron de qué hablar en la última temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo estuvo la cita romántica de Aleska Génesis y Christian Estrada en la suite de la casa.

Recordemos que, durante la primera semana del show, Aleska y Christian se volvieron muy cercanos. Desafortunadamente, este último fue el primer eliminado y ya no tuvieron más interacción.

A raíz de esto, la producción permitió que el mexicano entrara temporalmente al reality para una cita romántica con la venezolana. Este momento fue muy comentado en redes sociales, pues Estada entró vestido de príncipe y acompañado con un caballo.

Después de una breve plática, la cita siguió en el jacuzzi y luego pasaron a la habit4ción. En las imágenes pasadas por el programa, las celebridades estuvieron muy juntitas. Si bien no mostró lo que sucedió, el público se quedó con la impresión de que ambos tuvi3r0n un 3ncu3ntr0 muy cercano.

Aleska Génesis niega haber est4do con Christian Estrada

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de ‘Molusco TV’, Aleska Génesis aseguró que el encu3ntro con Christian Estrada fue una “realidad creada por la producción”.

“La producción me creó una realidad dentro de la casa. Ver a Christian con un caballo y vestido de príncipe me dejó en shock porque no me lo esperé porque él ya había salido de ‘La casa de los famosos’ en la primera semana”, dijo.

Aunque reconoció que sí hubo una cierta atracción durante su breve convivencia con el modelo y hasta se sintió muy emocionada de verlo en aquella ocasión, nunca estuv0 con él.

“Quiero aclarar algo. Producción solamente mostró una parte de lo que sucedió en ese cu4rt0, pero no todo. Nunca tuve s3*0 con Christian, esa es la realidad. Obviamente sí hubo un ac3rc4miento. Nos b3s4m0s, nos abr4z4m0s, d0rm¡m0s juntos ese día, pero nunca hubo s3*0”. Aleska Génesis

Aleska y el trato que hizo con Christian Estrada

Según la creadora de contenido, los productores del concurso fueron los que “vendieron” la idea de que hubo algo más. Incluso, admitió que, en algún punto, rompió en llanto y le dijo a Estrada que no podía.

“Yo le digo que no puedo, le digo que no podemos tener ¡nt¡m¡d4d dentro de la casa y que nos esperáramos afuera. Él intentó todo. Yo lo paro en seco y allí es cuando le digo que yo no puedo. Allí es donde me puse sentimental”, indicó.

Para finalizar con el tema, mencionó que ambos habían acordado reunirse cuando ella saliera de la casa para ver si iniciaban una relación. No obstante, con el pasar del tiempo y al “volver a la realidad”, se dio cuenta que no sentía nada por él y todo fue algo “impuesto” por la producción.

Hasta el momento, Christian Estrada no se ha pronunciado ante las declaraciones de Aleska, quien actualmente está viviendo un romance con Clovis Nienow.

