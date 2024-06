Aleska Génesis y Clovis Nienow no se dejan y reaccionan a las críticas por su romance

Clovis Nienow y Aleska Génesis han dado mucho de qué hablar en los últimos días, a raíz de haber confirmado su relación. Las celebridades oficializaron su romance con un b3s0 en un restaurante durante el pasado fin de semana.

Al contrario de lo que se pensaba, este noviazgo no es visto con buenos ojos por los fans, quienes consideran que la joven solo está “utilizando al actor” y lo terminará lastimando.

Incluso, la propia Maripily Rivera, ganadora de ‘La casa de los famosos 4' de Telemundo, afirmó estar preparada para consolar a Clovis cuando Aleska le “rompa el corazón”, pues es una mujer que solo “usa a los hombres”.

Pese a todo, Aleska y Clovis han defendido su amor y se han mostrado muy enamorados en redes sociales. Incluso, se dieron el tiempo para hacer mofa de todos aquellos que están en contra de su romance.

Aleska y Clovis se burlan de las críticas

A través de una transmisión en vivo, Aleska presumió que se encontraba muy contenta en lo que parece ser la piscina de un hotel: “Estoy contenta. No me importan (las críticas). Estoy viendo a las personas que me han dado mucho amor”, indicó.

Posteriormente, comenzó a reírse del comentario de un internauta que preguntaba por ‘Gladys’, el personaje que hizo Clovis durante una dinámica dentro de ‘La casa de los famosos’.

Poco después, aparece Nienow con un sombrero y se acerca a ella para preguntarle, a modo de broma, su nombre y lo que estaba haciendo. Entre risas, la joven se presentó, a lo que el mexicano se mostró “sorprendido” y dijo: “Ah ya sé quién eres, eres Rateska”, provocando que ambos estallaran en risas.

Recordemos que muchos detractores de la relación se refieren a la influencer como “Rateska”, en alusión al escándalo en el que estuvo involucrada por un supuesto r0b0 días antes de entrar al reality de Telemundo. Ante el comentario de Clovis, muchos consideraron su “broma” como una manera divertida de responder a las críticas.

¿Por qué los internautas se muestran en contra de Aleska?

Además del escándalo de r0b0, Aleska ha causado molestia entre gran parte de los internautas por sus acciones dentro de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, principalmente por el breve “romance” que tuvo con Christian Estrada, quien fue el primer eliminado del show.

Recordemos que la influencer y Estrada mostraron gran química durante la primera semana del reality. No obstante, el romance no se desarrolló por la expulsión del actor. Ante esto, la producción armó una cita entre ellos dos y, si bien todo apuntaba a que estuvieron juntos, esto fue desmentido hace poco por la venezolana.

Por su parte, Clovis ha pedido a la gente que respete su relación con la creadora de contenido, pues afirma que su noviazgo no “afecta a nadie”.

¿Quién es Clovis Nienow?

