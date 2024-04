Anya Taylor-Joy revela fotos inéditas de su boda secreta con Malcolm McRae

La reconocida actriz Anya Taylor-Joy, famosa por su destacado trabajo en películas como “Gambito de Dama” y “Furiosa”, dejó boquiabiertos a sus seguidores al confirmar públicamente su matrimonio con el actor Malcolm McRae.

Durante un año, circularon especulaciones sobre el posible matrimonio de Anya Taylor-Joy, e incluso algunas fotos comenzaron a circular en las redes sociales. Sin embargo, la noticia fue oficialmente confirmada ahora que la famosa decidió hablar sobre uno de los días más importantes de su vida.

Anya Joy-Taylor ha sido muy hermética en cuanto al tema de su relación con el músico / Instagram: @malcolmmcrae

Anya Taylor- Joy revela por primera vez fotos de su boda con Malcolm McRae

La estrella de 27 años compartió la noticia en Instagram al celebrar su segundo aniversario de bodas, revelando que la pareja se había casado en secreto dos años atrás en Nueva Orleans.

En una publicación se mostraron fotos de su boda. A ella se le ve luciendo deslumbrante en un vestido de Dior bordado con pájaros, mientras posaba con su amiga Cara Delevingne. La ceremonia tuvo lugar en una atmósfera gótica, con la pareja disfrutando de intrincados pasteles de corazón con charcos de glaseado escarlata.

La actriz expresó su amor por McRae en la conmovedora publicación, describiéndolo como su mejor amigo y expresando la magia del día de su boda, que permanece arraigada en su ser para siempre.

Malcom McRae también dedica palabras de amor

Por su parte, Malcolm McRae también compartió algunas fotos de su boda con la actriz y aprovechó para felicitarla por su segundo aniversario.

“Te amo ahora y de alguna manera siempre lo he hecho y de alguna manera nunca terminará. Feliz segundo aniversario (ayer), hermosa”. Malcolm McRae

La historia de amor de Anya Taylor-Joy y Malcolm McRae

La pareja se encontró por primera vez en el estreno de “Gambito de dama” en marzo de 2021. McRae quedó tan prendado que, al regresar a casa, compuso una canción inspirada en Taylor-Joy, llamada Really want to see you again (“Realmente quiero verte otra vez”).

“Escribí esta canción para Anya dos días después de conocerla” Malcolm McRae

Comenzaron a salir unos meses más tarde, pero decidieron mantener su relación alejada del escrutinio público. Taylor-Joy hizo mención de su romance en una entrevista con British Vogue en 2022. “El otro día le dije a mi pareja que él era mi pasatiempo”, comentó con entusiasmo.

“Finalmente encontré a alguien que está feliz de sentarse en silencio conmigo mientras leemos. Básicamente, tenemos 80 años y 7 años al mismo tiempo, y funciona muy bien”. Anya Taylor-Joy

