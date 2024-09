Arrestan a famoso actor protagonista de la saga “Rápidos y Furiosos” por esta poderosa razón

Hace unas horas se reportó que Gibson se encuentra en prisión tras no cumplir con el pago de la manutención de su hija, una obligación que fue ordenada por el tribunal.

Esta información fue dada a conocer por el portal TMZ. Además, se reveló que el actor acudió a la corte del condado de Fulton la mañana de este lunes 9 de septiembre para abordar el tema de la manutención de su hija, a quien tuvo con su exesposa Samantha Lee.

Gibson se había negado a pagar 10 mil dólares mensuales (199 mil 184 pesos mexicanos), un monto que debía haber comenzado a cubrir desde abril de 2023. Debido a esto, el juez Kevin Farmer lo acusó de desacato y lo expulsó del tribunal.

IG: @tyrese / IMBD

El juez también informó a Tyrese Gibson que podría solucionar la situación y evitar la prisión si pagaba 73 mil dólares (1 millón 454 mil 043 pesos mexicanos), más 7 mil 500 dólares adicionales (149 mil 388 pesos mexicanos) correspondientes a los honorarios del abogado de su expareja.

Hasta el momento, se desconoce la situación legal de Tyrese Gibson y si cumplirá con lo solicitado por el juez, ya que el actor no ha dado más declaraciones al respecto.

Tyrese Gibson habla sobre su situación con su expareja

El pasado domingo 8 de septiembre, el actor y cantante Tyrese Gibson compartió en sus redes sociales una serie de videos y mensajes en los que solicitaba a sus seguidores ayuda para contactar a medios de comunicación, con el fin de que su historia fuera contada.

“Si tienes un contacto y un correo electrónico directo, deja un emoji de fuego en los comentarios y te seguiré en Instagram para poder enviar mis documentos detallados a periodistas reales, no a blogueros ni a nadie que solo quiera hacer algo viral”, expresó Gibson, dejando clara su intención de que el asunto fuera tratado con seriedad.

En otro de sus mensajes, el actor enfatizó: “Esta no es la celebridad hablando. Este no es el cantante. Este no es el actor. Este es un hombre que no quiere favores. Este no es un hombre que tiene dinero. Este es un hombre que solo quiere que las cosas se hagan de acuerdo con la ley”, mostrando la gravedad de la situación que enfrenta.

Tyrese y Samantha se separaron en 2020, tras tres años de matrimonio. Ambos son padres de una hija. Además, el actor tiene otra hija de su anterior relación con Norma Mitchell.

