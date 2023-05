Arturo Carmona lanza advertencia a Rey Grupero, tras encontronazo en redes por Aylín Mujica

Dentro de La Casa de los Famosos tanto Arturo Carmona como Rey Grupero intentaron conquistar a Aylín Mujica.

Luego de los constantes mensajes e indirectas que los famosos Rey Grupero y Arturo Carmona se mandaron en redes sociales, donde se tacharon y dijeron de todo, con el fin de ver quién era el más merecedor del amor de la también participante de La Casa de los Famosos 3, Aylín Mujica, pareciera que las cosas se van a salir de control.

Después de que Rey Grupero mandara a terapia a Arturo Carmona, a modo de respuesta, éste último hizo una transmisión en vivo donde aseguró que no iba a mencionar a su rival para evitar que éste lograra su cometido de llamar la atención, y aprovechó para lanzarle un contundente mensaje.

Arturo Carmona y Rey Grupero se disputaron el amor de Aylín Mujica / Instagram: @aylinmujic

“La verdad es que creo que el que necesita terapia es otro, no voy a caer en el juego porque es obvio y claro que es lo que quiere, además de que es así como se manejan esa personas y no soy de eso, entonces pues ya la gente te conoce y sabe cómo eres”, inició Arturo Carmona, previo a invitar al famoso a no decir cosas solo pro redes sociales.

“Si así te manejas busca en otra parte, ya te has mostrado mucho en cómo eres y te has dirigido a las damas públicamente de una forma que dices tú que hay que ser hombres. No voy a decir ni tu nombre porque no lo mereces, ojalá nos encontremos pronto, si tienes algo querellar conmigo, yo encantado de la vida. Yo si tengo mucho que aclarar contigo y si te veo obviamente que sea pronto”, concluyó Arturo.

Recordemos que esta invitación de Carmona de verse en persona y poner fin a sus problemas con Rey Grupero se da luego de que el influencer asegurara que una fan le diera un peluche de regalo a Arturo, quien para presuntamente quedar bien se lo regaló a Aylin Mujica, quien a su vez se lo dio a Nicole Chávez para que jugara su perro.

Sin embargo, todo comenzó después de que Aylín Mujica y sus enamorados salieran del reality La Casa de los Famosos, y ella comenzara a frecuentar a Rey Grupero, quien durante una de las últimas galas del programa de televisión confrontó a Arturo Carmona por presuntamente hablar pestes de él.

“Quiero que sepas que yo nunca te traicione siempre fui tu brother, aunque estabas en otro equipo que al igual que Aylín y Nicole y alguna que muchos que tú nominaste, pero te vuelvo a dar la mano brother porque sé que la vas a necesitar y te agradezco una cosa que me dejaste el camino libre con una gran mujer”, le dijo Rey a Arturo.