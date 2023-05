Aseguran que Shakira está harta de los “coqueteos” de Tom Cruise; buscaría rechazarlo sin “molestarlo”

Una fuente cercana a Tom Cruise contó que el actor cree tener una conexión especial con Shakira.

Luego de que ambos fueran captados juntos en un evento de la Fórmula 1, Shakira y Tom Cruise emocionaron a sus fans ante la posibilidad de un romance entre los dos, sin embargo, todo apunta a que la colombiana ya estaría cansada de los coqueteos constantes del actor.

De acuerdo con fuentes cercanas a la cantante, la celebridad de Hollywood está “extremadamente interesado en buscarla”, sin embargo, ella está enfocada en su familia y no quiere algo más que una amistad con él.

“Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia”, comentó una amiga de la celebridad para el medio Page Six.

Incluso mencionó que Tom Cruise ha sido muy detallista con Shakira y le ha dejado muy en claro que desea una relación formal con ella.

Shakira no estaría pensando en romance, pues ahora solo quiere dedicarse a su familia / Instagram: @shakira

En tanto, otro amigo puntualizó que la intérprete de Acróstico se siente muy “halagada” con los avances románticos del famoso, pero “no está interesada” e incluso busca la manera de rechazarlo sin “avergonzarlo”.

“Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, manifestó para The Mirror.

Shakira estaría buscando la forma de rechazar a Tom Cruise sin “avergonzarlo” / Instagram: @shakira

Tom Cruise estaría muy ilusionado con Shakira

Estas declaraciones han sido respaldadas por una persona cercana a Tom Cruise, quien señaló que el actor cree tener una “conexión real” con Shakira y hasta considera que podría ser la persona ideal para una relación seria.

“Conoce a Shakira desde hace años, pero esta era la primera vez que salía con ella en un ambiente relajado, y salió convencido de que tenían una conexión real que necesitaban construir Encontrar a la persona adecuada y hacer que perdure ha sido una verdadera lucha para Tom”, contó para el medio Heat World.

Afirman que Tom Cruise cree que podría tener una relación seria con Shakira. / Instagram: @missionimpossible

Tom Cruise y Shakira juntos en un evento de Fórmula 1

El pasado 6 de mayo, Tom Cruise y Shakira fueron captados juntos en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde se les vio muy sonrientes y platicadores, a lado de uno de los hijos de la cantante.

Ante esto, las redes sociales estallaron y los internautas comenzaron a especular sobre que la colombiana ya había dejado en el pasado a Piqué y decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado declaraciones, sin embargo, todo apunta a que no hay más que una simple amistad entre ellos.

Más fotos de Shakira y Tom Cruise en el Gran Premio de Miami de la F1. 🌟🏎️ pic.twitter.com/NN4Uay8By4 — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 7, 2023

