Aseguran que Shakira y Lewis Hamilton, ¡sí son pareja!

Ambos famosos estarían en la etapa de conocerse; sin embargo, usuarios han destacado que Shakira “cambió un Twingo por un Mercedes”.

Shakira y Lewis Hamilton desataron rumores de un nuevo romance, luego de que han sido captados en diversas ocasiones juntos, iniciando cuando navegaron juntos por Miami Beach.

Si bien, la colombiana ha dejado ver que vive aún más contenta tras dejar Barcelona e iniciar una nueva vida en Miami junto a sus dos hijos, fruto de su relación con Gerard Piqué.

Ahora, la intéprete de Te Felicito estaría más feliz que nunca, ya que presuntamente está estrenando romance con el piloto de la Fórmula 1.

Shakira viajó a Barcelona y fue invitada especial para ver a Lewis en la Fórmula 1. / Instagram: @shakira

Lo anterior lo reveló una revista de circulación internacional, la cual señaló que ambos famosos están teniendo una relación “divertida y coqueta”.

“Están empezando (una relación sentimental)”, se lee en la publicación, asimismo, agregaron que la relación es “divertida y coqueta, pasan tiempos juntos y se encuentran en la etapa de conocerse”.

Shakira y Lewis Hamilton habría pasado la noche juntos. / Instagram: @lewishamilton / @shakira

No obstante, ni Shakira, ni Lewis han confirmado que tienen un romance; sin embargo, algunos programas como de espectáculos, tal como Chisme No Like, han destapado que la famosa no llegó a dormir a su casa, luego de salir a enfiestar con Hamilton.