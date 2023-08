Bad Bunny enciende las redes sociales en traje de Adán

Aunque no es común que el artista publique contenido tan íntimo, este domingo decidió romper esa tendencia al subir una foto sin ropa.

El ‘Conejo malo’ sorprendió con una foto donde aparece desnudo y dejó con la boca abierta por sus torneados atributos.

En la imagen, se puede ver a Bad Bunny desnudo en la ducha, frente a un espejo, en el cual se marca su torneada figura, por lo que la imagen se ha vuelto viral en las últimas horas.

Debido a que la imagen en la que enseña de más es oscura, usuarios de redes sociales se dieron a la tarea de descargarla, editarla y dotarla de mayor luz, lo que dejó doblemente perplejos a quienes la vieron.

En redes le dieron luz a la imagen. / Instagram

Tras la viralización de la imagen, los comentarios de los fans no se hicieron esperar: “¿Por qué Bad Bunny está en toda mi línea de tiempo?”; “Confieso que a mí me gusta Bad Bunny y no solo musicalmente”, fueron algunos de los textos que se leyeron en la red social X (antes Twitter).

No faltaron los detractores que comentaron que eso lo hacía solo para llamar la atención ante “la falta de talento”.

Bad Bunny / Instagram: @badbunnypr / @grupofrontera

“Es parte de su campaña de marketing, enseñar un poco, generar morbo y ¡zas! Presenta una nueva canción”, “Hasta esto llegan ante la falta de talento”, “Tiene que buscar la manera de que hablen de él y al parecer no tiene otra forma de hacerlo”, fueron algunos de los comentarios.