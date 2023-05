Bad Bunny y Kendall Jenner se dejan ver muy cariñosos en partido de los Lakers

Bad Bunny y Kendall Jenner no fueron los únicos famosos que asistieron al partido.

El pasado 12 de mayo, la pareja del momento, Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos en la primera fila de la la cancha en Crypto.com Arena, para presenciar cómo Los Angeles Lakers eliminaron a los Golden State Warriors en el Juego 6 de las semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Durante dicho evento deportivo, la pareja se dejó ver muy cercana y cariñosa, pese a que no se dieron un beso o no ante las cámaras; aunque sin duda tan solo su presencia causó un gran furor entre los espectadores, quienes no dudaron en captar algunos momentos de los famosos.

Bad Bunny y Kendall Jenner se dejaron ver muy cariñoso durante el partido, en el cual platicaron, rieron y hasta gritaron / Twitter: @DiosBunnymx

Pero por si no fuera poco, la pareja no dudó en ir bien coordinada, ya que en las imágenes y videos difundidos en redes sociales se puede ver a Jenner vestida con falda y botas en color amarillo, con temática de piel aparentemente de serpiente, mientras que él optó por un diseño similar, al usar botas con la misma textura, pero en blanco, a juego con su camisa.

Mas fotos de Bad Bunny & Kendall Jenner esta noche en el juego de los Lakers. 🫶🏻💛 pic.twitter.com/SrlKJEiXC0 — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) May 13, 2023

Bad Bunny se ha dicho abiertamente fanático de LeBron James durante mucho tiempo, e incluso apareció en el programa The Shop, conducid pro el mismísimo Rey, por lo que no es la primera vez que se le ve a la artista de 29 años de edad en un partido de basquetbol.

Por su parte, la famosa Kendall Jenner habría comenzado a salir y dejar ver un poco más de su vida privada junto al artista de Puerto Rico, luego de terminar su relación con el escolta de los Phoenix Suns, Devin Booker, a finales del 2022, fecha en la que poco después se le empezó a relacionar con el cantante.

Sigue cayendo gente al baile. Ahora Bad Bunny con Kendall Jenner. Noche estrellada en el Downtown.pic.twitter.com/BBJQbsDvhN — NLB 🐍 WCF!!!!!! (@NBALAKERSBLOG) May 13, 2023

Cabe destacar que hace unos días, el 10 de mayo, Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados disfrutando del sol en un playa, y aunque hasta el momento se desconoce cuándo fueron tomadas las imagen, fue dicho día cuando se hicieron públicas, confirmando así que ambos mantendrían una íntima relación.

Aunque Bad Bunny y Kendall Jenner no han confirmado su relación, se han dejado ver juntos e varias ocasiones / Twitter: @DiosBunnymx

Además de la pareja del momento, en el partido de los Lakers, también asistieron algunos otros famoso como Elon Musk, Kim Kardashian, Michael B. Jordan y Jack Harlow, quienes se dejaron ver disfrutando el momento.

Bad Bunny y Kendall Jenner se han dejado ver uy cercanos en los últimos meses y hasta se han ido de vacaciones juntos / TikTok: @renellaice_

