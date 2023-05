¡Como Bad Bunny! Natanael Cano avienta el teléfono de un fan y se lo aplauden en redes

Natanael Cano no se ha pronunciado respecto a sus acciones hacia sus seguidores.

Luego de que a principios de este 2023, el cantante boricua Bad Bunny aventara el teléfono de una de sus seguidoras cuando ésta se acercó a él para tomarse una instantánea, y los internautas lo tundieran en redes; ahora es el famoso Natanael Cano quien siguió el ejemplo del ‘Conejo Malo’.

Natanael Cano sorprendió al lanzar el celular de una fan / Twitter: @lissbetths

A través de redes sociales comenzaron a difundirse una serie de videos que muestran desde varias perspectivas del momento en que el también llamado ‘Rey de los corridos tumbados’ aventó el teléfono celular de una fanática que se encontró con él en un antro y comenzó a filmarlo.

De acuerdo con los videos en redes sociales, el famoso estaba con su amigo disfrutando de la música y el ambiente cuando se formó un círculo de seguidores a su alrededor, de fans que comenzaron a grabarlo, incluso con flash, lo que habría provocado la molestia del artista, quien no dudó a acercarse.

Natanael Cano me tiro mi teléfono alv, ya no voy a escuchar su música nunca mas 😔😂 pic.twitter.com/JdCFvDApYX — Liss 🎾🫧 (@lissbetths) May 2, 2023

En uno de los videos que se viralizaron, se puede ver al famoso agarrar el teléfono de una chica y lanzarlo por los aires, mientras que en un video, desde la perspectiva del celular presuntamente lanzado, pareciera que lo único que hace es tapar la cámara del teléfono y hacer que se parara la grabación.

El video desde la perspectiva de la fan a la que Natanael le había aventado el teléfono se escucha a la joven gritar asustada, pero en la descripción para acompañar el video la usuaria se dijo contenta por que el artista haya tomado su teléfono, dividiendo comentarios entre los internautas.

“Ahora el mío”, “Nata, avienta el mío”, “el mío porfa”, “tan precioso cómo siempre”, “Rey, yo tengo dos (teléfonos) tiralos please”, “Es el rey, él puede hacer lo que quiera”, “Ese es mi ídolo”, “tira mi iPhone 14 pro max”, “te pago porque me tires el mío”, “pues están en el vip y les ponen los celulares a los artistas en la cara qué esperan, no es meet and greet”, son algunos de los comentarios.