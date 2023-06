Captan a Piqué y Clara Chía saliendo de la boda de su hermano y usuarios tachan a la joven de “fodonga”

Gerard Piqué le habría insistido a Shakira para que dejara que sus hijos asistieran a la boda de su hermano, Marc. Sin embargo, la colombiana decidió llevar de vacaciones a los pequeños a Costa Rica.

Gerard Piqué asistió a la tan esperada boda de su hermano, Marc Piqué, la cual fue tema de conversación estas semanas, ya que, de acuerdo con la prensa local, Shakira no habría dado permiso de que sus hijos asistieran a tal evento, pese a que el exfutbolista insistió.

Y la razón por la que la artista colombiana se habría negado a que sus hijos fueran parte de este enlace matrimonial, fue nada más y nada menos que la asistencia de Clara Chía Martí, actual pareja de Piqué.

Clara Chía no se salva de las críticas, desde que fue la “tercera en discordia” en la relación de Piqué y Shakira. / Twitter: @ClaGerFans

Llegó el gran día y Gerard ya fue captado de la mano de su novia, la joven de 23 años, y “clara-mente” se notó la gran ausencia de los pequeños, aunque parece ser que eso no le molestó en lo absoluto al deportista.

Clara Chía es tachada de “fodonga” por su look en la fiesta del hermano de Piqué

Sin embargo, lo que también llamó la atención fue el outfit de Clara Chía, quien rápidamente fue tachada de “fodonga” al asistir a tal evento con un look totalmente arriesgado, ya que lució un vestido largo con escote en ‘V’, totalmente minimalista, además de su cabello rubio “despeinado”.

Clara Chía, novia de Piqué, fue tachada de “fodonga”. / Instagram: Gerard Piqué

El vestido de la española no fue del agrado de internautas, por lo que volvieron en objeto de críticas a Clara, luego de que se difundieran las fotografías de ella junto al exdefensa, saliendo de la acogedora capilla ubicada en Barcelona donde se llevó a cabo la boda.

Así fueron captados Piqué y Clara Chía en la boda de su hermano, Marc:

Aunque medios españoles se dieron a la tarea de investigar que el vestido que portó Chía fue diseñado por Victoria Beckham, esposa del exfutbolista inglés David Beckham y que tiene un valor de al rededor mil dólares en el mercado, usuarios destacaron que la novia de Piqué está totalmente “fuera de lugar” con su outfit.

“Claramente, se buscó a alguien que no lo opacara y lo logró”, “¿De verdad fue vestida así? Parece que va a la playa, yo qué sé”, “Pensé que iba a lavar ropa, qué oso su look”, “Me gusta lo sencillo, pero esta mujer se pasa”, “Tengo esa pijama de Victoria Secret, pero más corta”, “Siempre fachosa y despeinada”, “Esa chica no se peina”, “La elegancia no se logra tan fácil, querida”, “Qué mujer tan fodonga y sin clase”, fueron algunas reacciones en redes.