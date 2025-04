Clara Chía y Piqué siguen juntos; así desmienten separación de la polémica pareja

La polémica pareja conformada por el exfutbolista Gerard Piqué, ex de Shakira, y la joven Clara Chía Martí acaparó titulares las primeras horas de este jueves 24 de abril, tras supuestamente haberse separado. Sin embargo, ahora han surgido nuevos detalles que desmienten esta información.

La periodista española, Adriana Dorronsoro, aseguró en ‘Vamos a ver’ la supuesta ruptura: “Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro”.

Piqué sorprendió a sus seguidores con una nueva selfie junto a su novia Clara Chía Martí. / Instagram:@3gerardpique

¿Quién desmintió la supuesta ruptura entre Piqué y Clara Chía?

El periodista Jordi Martín, quien ha seguido muy de cerca la separación de Shakira y Gerard Piqué, así como el noviazgo del exfutbolista con la joven, acusada de ser la tercera en discordia en la relación de la colombiana y el español, ha desmentido que la pareja haya puesto fin a su romance.

“Piqué y Cara no han roto. Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja me aseguran que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami pero no hay ruptura”, escribió el fotógrafo en sus redes sociales, que meses atrás también filtró la información sobre una presunta crisis entre Clara Chía y Piqué, pues afirmó que la joven habría tomado muy mal la decisión del ex de Shakira de rentar un departamento para estar cerca de sus hijos, en Miami.

“Ella llegó devastada a Cosmos, a la empresa donde trabaja”. “Si yo fuera Clara Chía, estaría preocupada”, dijo Jordi en entrevista para el programa ‘El gordo y la flaca’.

Otras fuentes que han desmentido la presunta ruptura son amigos cercanos de la pareja, que fueron contactados por el medio español Marca, mismos que aseguraron que Piqué y su novia siguen juntos.

Habrá boda entre Piqué y Clara Chía Martí / Twitter

¿Piqué le ha sido infiel a Clara Chía?

Hace unas semanas se dijo que Gerard habría sido captado hablando romántica con una mujer pelirroja, por lo que las reacciones no se hicieron esperar y aseguraban que Clara Chía habría recibido su karma. “Se captó a Piqué endulzándose la vida con otra mujer. No sabemos quién es esa pelirroja, pero sí estaba pasándola muy bien con el ex de Shakira en un restaurante conocido aquí en Miami. ¿Qué habrá pasado con Clara Chía?”, señalaron en la emisión del programa ‘En casa con Telemundo’.

Sin embargo, a los pocos días se reveló la identidad de la mujer en cuestión, según explicó el mismo Jordi Martín, Piqué y la mujer se habrían encontrado por motivos meramente amistosos, pues ella es la novia de uno de sus mejores amigos.

“Piqué llegó con su amigo WestCol y WestCol llegó con esta chica. Piqué estaba solo y llegó solo. Era una cita de tres. WestCol con su novia y Piqué. Así que desmentimos por completo. La noticia es totalmente falsa”, aseguró Jordi.

Piqué reaccionó al supuesto romance de Shakira y Lewis Hamilton / Twitch: Kings League

¿Gerard Piqué reaccionó al rumor de su ruptura con Clara Chía?

Según ha explicado el portal ‘Vanitatis’ algunos allegados a Gerard habrían revelado cómo tomó el papá de los hijos de Shakira los rumores de su presunta ruptura con su novia. De acuerdo con el portal, Piqué estaría ‘indignado’ ante las noticias de su separación.

“La noticia ha sorprendido al exfutbolista de Barcelona y está ‘indignado’, según nos confirman personas de su entorno más cercano”, se lee en el sitio de la publicación. “De esta manera, quieren desmentir, ya que están enamoradísimos y sienten que su relación está más consolidada”.

La misma publicación digital afirmó que la razón por la que Clara Chía se ha mostrado menos junto a Piqué es por mera discreción, pues a ella no le gusta que la prensa la persiga con preguntas sobre su romance con Piqué. Hasta ahora no hay ninguna publicación en las redes del exfutbolista que respalde su postura ante los rumores, ¿vendrá una romántica foto en pareja para desmentir el truene?