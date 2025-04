Piqué y Clara Chía reaparecen juntos tras presunta separación y rumores de una supuesta infidelidad

Gerard Piqué y Clara Chía dieron mucho de qué hablar por su presunta ruptura. El pasado 24 de abril, la periodista Adriana Dorronsoro, a través del programa ‘Vamos a ver’, reportó que los famosos habían terminado su relación tras casi tres años juntos.

Si bien no mencionó los posibles motivos, recordó que, en los últimos meses, habían lidiado con una fuerte crisis a raíz de los constantes viajes que él hace a Miami para convivir con los hijos que procreó con Shakira.

“Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro, aunque sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses”, manifestó.

Esta noticia se dio tan solo unas semanas después de que el exfutbolista fuera captado con una mujer misteriosa en un restaurante de Miami, lo que provocó aún más revuelo en torno a la supuesta separación.

¿Piqué y Clara Chía realmente se separaron?

Por otra parte, diversos medios españoles han desmentido esto. Incluso, una fuente cercana a la pareja dijo que, si bien la relación se ha visto afectada últimamente, siguen juntos.

Eso último fue confirmado por Jordi Martin, paparazzi de Shakira, quien, mediante redes sociales contó que Clara y Piqué no se han separado, pero que sí están pasando por una fuerte crisis por los constantes viajes que hace él a Miami.

“Piqué y Cara no han roto. Me desmienten categóricamente que la relación haya llegado a su fin. Como ya anticipé hace un mes, la pareja me aseguran que no estaría pasando por un buen momento por los continuos viajes de Piqué a Miami, pero no hay ruptura”, indicó.

En su momento, Martín informó que Clara le había puesto un “ultimátum a Piqué, pues sentía que no le estaba dando “su lugar” al visitar a sus hijos solo: “Dijo que esto no lo veía normal porque Piqué no le estaba dando su lugar y le había dado un ultimátum”, resaltó.

Piqué y Clara Chía reaparecen juntos tras rumores de separación

Si bien Piqué y Clara Chía no han querido dar declaraciones sobre los rumores de su supuesta separación, recientemente reaparecieron juntos, echando así por tierra las especulaciones sobre un rompimiento.

Las celebridades fueron captadas a las afueras de su residencia. Ella, vestida completamente de negro y cubriéndose con unos lentes de sol, sentada de copiloto en el auto de él.

Sin bajar las ventanas del coche, entraron al garaje del lugar donde viven. A pesar de la insistencia de la prensa por obtener algún comentario, ellos simplemente guardaron silencio.

¿Cómo reaccionó Gerard Piqué ante los rumores de separación?

Algunos allegados a Gerard Piqué contaron al medio ‘Vanatis’ que el exfutbolista se “indignó” ante las noticias de su presunta separación, ya que, al contrario de lo que se ha dicho, está muy “enamorado” y siente que su relación es muy sólida.

De igual forma, explicaron que Piqué trata de no mostrarse tanto con Clara Chía para protegerla del escrutinio público, pues es consciente de las críticas que aún enfrenta la joven por, presuntamente, haber sido la tercera en discordia entre él y Shakira.

A pesar de las aparentes buenas intenciones del español, su falta de declaraciones solo ha hecho que su relación siga estando en el ojo del huracán, provocando más comentarios negativos en redes sociales.

