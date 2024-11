Cazzu rechaza bebida en pleno festival poniendo como prioridad el cuidado de su hija “madre excepcional”

La ruptura entre Cazzu y Christian Nodal sigue dando de qué hablar. Las recientes declaraciones de la trapera argentina en las que asegura haber desconocido el romance entre Nodal y Ángela Aguilar, previo a que este se hiciera público, desató la polémica pues la hija de Pepe Aguilar había dicho días antes que todos sabían de la situación. Poco después trascendió que supuestamente miembros de la dinastía Aguilar habrían obligado a Nodal a salir en defensa de su esposa, negando las acusaciones hechas por su expareja donde dejaba a la hija de Pepe Aguilar como la amante del cantante.

Tras las declaraciones de Nodal, Cazzu optó por no responder directamente. En su lugar, acaparó los titulares con una espectacular aparición en el Gay Pride Parade de Buenos Aires. Su elección de vestuario fue una llamativa falda con esponjas en las caderas. El outfit desató una ola de especulaciones en redes sociales. Mientras algunos interpretaron esta prenda como una sutil respuesta a los rumores sobre Ángela Aguilar y el uso de rellenos, otros simplemente admiraron la audacia de su look. Sin embargo, más allá de la controversia, lo cierto es que se trata de una pieza de alta costura diseñada por Jean Paul Gaultier.

Más allá de la polémica, lo que más ha destacado en las últimas semanas es la faceta de Cazzu como madre. A pesar de la separación de Nodal y las diversas críticas que ha recibido, la trapera argentina se ha mostrado como una figura maternal presente y dedicada. Sus seguidores la han elogiado en redes sociales, calificándola como la “madre del año”.

Ahora un nuevo acto vuelve a mostrar porque para muchos la intérprete de ‘Brinca’, se ha ganado a pulso el mote.

Cazzu anunció su embarazo en Buenos Aires, durante pleno show

Cazzu rechaza bebida en evento y le aplauden en redes por cuidar a su hija con Nodal

En un momento emotivo durante el desfile del Orgullo en Buenos Aires, un video captado por un fan y compartido en TikTok mostró una interacción entre Cazzu y sus seguidores. Mientras la cantante desfilaba en una de las carrozas, algunos asistentes le ofrecieron una botella de alcohol como regalo.

Julieta atenta a lo que pasaba, agradeció el gesto, pero declinó la oferta, recordando a sus fans con una sonrisa que ahora es madre. Este gesto sencillo, pero significativo, resaltó una vez más la faceta más personal de la artista y generó una ola de comentarios positivos en redes sociales.

“No, no. Tengo una niña, tengo una bebé”, fue como contesto la cantante haciendo ademanes de no tomar y cargar un bebé, por si su voz no se escuchaba.

Cazzu: Redes sociales reaccionan con halagos

El momento en que Cazzu rechazó la bebida se volvió viral en cuestión de horas, generando un sinfín de comentarios positivos en torno a este acto. Algunos de los comentarios que se leían.