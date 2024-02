Céline Dion habla por primera vez de su enfermedad neurológica en nuevo documental

La cantante canadiense Céline Dion ha decidido hablar por primera vez en profundidad sobre la enfermedad neurológica que padece en un documental que será emitido por Prime Video. Dion busca crear conciencia sobre esta afección.

Dion anunció en su sitio web que Prime Video, el servicio de videos streaming de Amazon, ha adquirido los derechos de emisión de I am: Céline Dion, dirigido por la cineasta Irene Taylor.

El documental I Am: Céline Dion promete llevar a los espectadores en un viaje personal y revelador a través de la vida de la cantante, centrándose en su batalla contra el “Síndrome de persona rígida” y su incansable esfuerzo por continuar actuando frente a sus fieles seguidores.

La salud de Céline Dion sigue empeorando / Instagram

La artista, ganadora de dos Óscar y varios Grammy, afirmó en un comunicado que los últimos dos años han sido un gran desafío. Desde que se le diagnosticó el síndrome ha tenido que aprender a vivir y gestionar la enfermedad, sin permitir que esta la defina.

“Mientras continúo mi camino para regresar a mi carrera artística, me he dado cuenta de cuánto lo extraño, así como de la importancia de poder ver a mis seguidores. Durante esta ausencia, decidí documentar esta parte de mi vida para crear conciencia sobre esta afección casi desconocida y ayudar a otros que comparten este diagnóstico”. Céline Dion

La salud de Céline Dion sigue empeorando / Instagram

Céline Dion lleva tres años lejos de los escenarios por su enfermedad

La autora de éxitos como “My heart will go on” o “I’m alive”, reveló en octubre de 2021 que fue diagnósticada con dicho síndrome y por ese motivo se vio obligada a abandonar los escenarios.

La cantante padece de síndrome de la persona rígida. / Twitter: @Xarliclub

