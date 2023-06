El Gordo y La Flaca se ausentaron del programa y sus reemplazos lograron conquistar a la audiencia

Desde hace unos meses corren los rumores de que los productores del famoso programa El Gordo y La Flaca planean que este 2023 Lili Estefan y Raúl de Molina salgan de cuadro, luego de muchos años como titulares del proyecto.

El pasado martes 30 de mayo, Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores de El Gordo y La Flaca, se ausentaron del programa, algo que llamó la atención de la audiencia, esto debido a que no es nada usual que los dos no se presenten al mismo tiempo.

Pese a su ausencia, la emisión del día resultó ser buena e incluso refrescante, ya que dos rostros conocidos en la televisora fueron los encargados de sustituir a los famosos.

Se trata de Karina Banda y el actor Danilo Carrera, quienes incluso al inicio del programa bromearon con que los conductores se veían bastante cambiados:

“Bienvenidos a El Gordo y La Flaca, gracias por acompañarnos. Dirán ustedes: ‘oye Lili qué cambiada estás,’, ‘Raúl que cambiado estás”, comentó irónicamente Karina.

Fue entonces, que Danilo hizo lo suyo y explicó que se encontraba sustituyendo a Raúl porque él siempre lo cubre cuando necesita hacer escenas sin camisa o complicadas, por lo que él optó por cubrirlo en sus vacaciones.

Danilo Xavier Carrera Huerta, es un actor, presentador y futbolista ecuatoriano. / Instagram: @danilocarrerah

Karina, por su parte, comentó que no sabía el motivo por el que Lili no se encontraba en el programa: “no sé, a mí me llamaron. Creo que está enferma o celebrando, no sé".

Karina Banda es una TV Host de la cadena de Univision. / Instagram: @karinabandatv

El reemplazo de El Gordo y La Flaca conquistan la audiencia

Pese a que Lili y Raúl están próximos a cumplir 25 de años al aire, sorpresivamente en esta ocasión la audiencia aplaudió la presencia de Karina y Danilo.

Los seguidores, por medio de las redes sociales, aprobaron el trabajo que realizaron en dicha emisión, incluso comentaron que estaría muy bien verlo juntos de nuevo:

“El niño pródigo regresa a casa”, “Me encantó el programa de Danilo y Karina, muy refrescante”, “Lo hicieron muy bien Karina y Danilo, son muy buenos conductores”, “Muy buenos conductores”, “Muy bueno el programa de Danilo y Karina”, “Qué bueno estuvo el programa”, “Son excelentes juntos”, comentaron usuarios.

En el próximo mes de septiembre, los famosos conductores cumplirán 25 años al aire con dicho programa. / Instagram: @liliestefan

Aunado a ello, no podía faltar aquella persona que dejara en claro que si planean cambiarlos de manera definitiva, considera que van a perder mucha audiencia y es que se rumora que se encuentran en búsqueda de sacarlos del programa, por lo que los seguidores tomaron la ausencia de los famosos, como una prueba para ver su reacción:

“Si van a quitar a Lili y a Raúl, el programa perderá mucha audiencia”, indicaron.