Elton John: una “grave infección” en el ojo le hace perder la vista

Elton John ha compartido con sus fans una noticia sobre su salud que ha generado preocupación. El cantante ha revelado que ha estado luchando contra una grave infección ocular durante el verano, lo que ha resultado en una pérdida de visión en uno de los ojos.

John no especificó de qué infección se trata y con estas palabras lo anunció en sus redes.

“Estoy lidiando con una infección ocular grave que lamentablemente me ha dejado con una visión limitada en un ojo”, Elton John a través de un comunicado.

Lee: Consuelo Duval revela la poderosa razón por la que perdonó a la mujer que robo su casa: “¿Yo quién soy?”

Elton John habla de su proceso de recuperación

El cantante, a través del mismo comunicado, aseguró que se mantiene optimista aunque sabe que es un proceso largo de recuperación

“Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”

Elton John

También agradeció a su familia y al equipo médico que lo ha cuidado en todo este tiempo.

“Estoy muy agradecido con el excelente equipo de médicos y enfermeras y con mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas. Pasé el verano tranquilamente recuperándome en casa, y me siento positivo por los progresos que he hecho hasta ahora en mi curación y recuperación. Con amor y gratitud, Elton John”.

Instagram: @eltonjohn

Mira: Adrián Marcelo abandona La casa de los famosos México tras pleitazo con Gala

Elton John tiene una presentación pronto ¿cancelara?

El próximo 6 de septiembre se presentaría en el Festival de Cine de Toronto por el estreno de su nuevo documental “Elton John: Never too late” por lo que no se sabe si se presente tras informar su estado de salud.