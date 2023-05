Emma Watson revela las razones por las que se alejó de los reflectores: “Debí hacerlo mejor”

Al momento, la actriz mundialmente reconocida por participar en la saga de Harry Potter ha optado por dar una pausa en el mundo de la actuación y enfocarse en sus estudios.

Recientemente, la famosa actriz Emma Watson dio de que hablar y es que reveló los motivos por los que se alejó de la actuación.

Watson es sumamente conocida por haber interpretado a Hermione en la saga Harry Potter, pero también por producciones como Las Ventajas de ser Invisibles y Mujercitas.

Pese a su reconocimiento en el medio, ha optado por alejarse de las cámaras y dedicarse a sus estudios universitarios y es que desde siempre se sabe que es una apasionada del conocimiento.

Fue al Financial Times a quien reveló los motivos por los que se alejó de los medios y es que aseguró que lo que hacía no le proporcionaba felicidad.

El último proyecto cinematográfico en el que participó fue la película ‘Mujercitas’ en 2018 / Instagram: @emmawatson

Cabe resaltar que desde 2018 Emma no ha participado en otro proyecto cinematográfico, incluso al momento se encuentra lanzando una ginebra a lado de su hermano, la cual asegura: “sabe a nostalgia”.

Frente a las cámaras comentó que se sintió atrapada en el medio de la actuación: “No estaba muy feliz, si te soy sincera. Creo que me sentí un poco enjaulada”.

Y es que indicó que lo que no le gustaba era tener que salir a hacer promoción de las películas y es que sentía que tenía que hacer labor de venta con ello y aparte enfrentarse a la prensa:

“Lo que encontré realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Pararse frente a una película y que todos los periodistas puedan decir: '¿cómo se aliena esto con su punto de vista?’. Fue muy difícil tener que ser la cara y el vocero de cosas en las que no llegué a involucrarme en el proceso”, explicó.

Emma comentó que no era de su agrado el tener que hacer campañas de publicidad en los medios / Instagram: @emmawatson

Incluso añadió que sabía que podría haber manejado mejor la situación, pero que realmente sentía que su voz no era escuchada:

“Comencé a encontrar realmente frustrante, porque no tenía voz, no tenía nada que decir. Y comencé a darme cuenta de que solo quería pararme frente a cosas en las que si alguien me iba a criticar, podría decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí mismo; ‘Sí, lo arruiné. Fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor”, comentó.

Pero no todo es un problema, ya que en el mismo medio encontró algo que podría hacerla muy feliz y es estar detrás de las cámaras, porque se dio cuenta de que podía también producir.

En 2022 se dio a la tarea de probar suerte en ello, dirigiendo una campaña publicitaria para Prada, algo que aseguró fue un excelente momento de su vida.

La famosa probó suerte dirigiendo una campaña de Prada en 2022 / Instagram: @emmawatson

Pese a que disfrutó mucho esa experiencia, se dio cuenta había temores latentes, como que se topara solo cosas muy técnicas y tuviera que dejar de lado lo creativo, algo que considera es su fuerte:

“Ser director parecía inalcanzable. No creo que tuviera ninguna confianza en eso. Sé que parece raro, porque crecí en un set de filmación”, concluyó.